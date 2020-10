Riaperto il reparto dedicato al Covid-19 all'ospedale di Borgo Trento

All'inizio del mese di giugno era stato chiuso dopo la dimissione dell'ultimo paziente, ma nella giornata di giovedì 15 ottobre il reparto Covid dell'ospedale di Borgo Trento a Verona è stato riaperto.

A guidarlo è il primario di Pneumologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Claudio Micheletto, che ha alzato le serrande soprattuto per dare cure adeguate ad alcuni pazienti messi particolarmente alla prova dal coronavirus: al momento infatti non risulta esserci un problema riguardante il numero dei posti letto. L'aumento del numero di contagi ha naturalmente influito sulla decisione, anche per non farsi trovare impreparati di fronte ad un eventuale nuova escalation di casi positivi: possibilità a cui la AOUI si era già preparata.

