Non riapre il reparto covid all'ospedale di Borgo Trento: aumento dei ricoveri sotto controllo

Il reparto covid dell'ospedale di Borgo Trento per il momento non riaprirà, a differenza di quanto emerso nelle scorse ore.

A riportare la notizia è TgVerona, secondo il quale i dati non giustificherebbero la misura, nonostante i contagi in aumento. La crescita dei ricoveri, inferiore a quella dello scorso anno e degli stessi nuovi positivi, al momento dunque non preoccuperebbe al punto da prendere tale provvedimento, mentre il direttore di Pneumologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Claudio Micheletto, invita i cittadini a sottoporsi alla terza dose di vaccino.