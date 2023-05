Comune di Verona chiude bilancio 2022 e ricava tesoretto da 20 milioni

La ripresa del turismo ha aumentato alcune entrate, ma l'inflazione e il rallentamento dell'economia hanno appesantito alcune voci di spesa. Tutto sommato, però, «l'ente ha rispettato gli obiettivi di equilibrio di bilancio», come riferito dall'assessore Michele Bertucco. Perché l'ente di cui parla Bertucco è il Comune di Verona, il quale ha approvato il rendiconto di gestione del 2022, comprensivo di conto economico e stato patrimoniale.

Il Comune capoluogo ha chiuso il bilancio 2022 con entrate correnti in crescita rispetto al 2021. In un anno si è infatti passati da 344.638.443 euro a 368.206.382 euro. E le maggiori entrate, unite ad un'equilibrata gestione della spesa, metteranno a disposizione circa 20 milioni di euro da usare per opere pubbliche e maggiori spese straordinarie.

È soprattutto la ripresa delle presenze turistiche ad aver contribuito alla crescita degli introiti per le casse comunali. La tassa di soggiorno è tornata ormai a livelli pre-Covid (5.355.324 euro), ma sono aumentati anche i guadagni da musei, Veronacard e parcheggi.

Mentre le altre voci in ingresso nel bilancio 2022 riguardano soprattutto le tasse. L'Imu per il 2022 a Verona è stata pari ad 88.015.701 euro (compresi i 3.075.617 da recupero evasione). Dalla Tari, il Comune ha ricavato 49.264.210 euro (compresi i 2.594.335 da recupero evasione). L'addizionale Irpef è stata accertata in 34.354.949 euro, a fronte dell'applicazione di un'aliquota pari allo 0.8% ed una fascia di esenzione per i redditi fino a 10.000 euro. L'imposta su pubblicità e pubbliche affissioni, con il recupero degli anni precedenti, è valsa 348.494 euro. E l'attività di recupero dell’evasione relativa all'Ici e alla Tasi degli anni precedenti ha fruttato 13.912 euro per l'Ici e 503.218 euro per la Tasi.

Sono invece diminuiti i trasferimenti da Governo e Regione, che ammontano a 60.717.519 euro contro i 65.742.969 euro registrati nel 2021. Inoltre, le mancate entrate derivanti dalla vendita delle azioni di Veronamercato ha determinato la necessità di adottare a fine luglio 2022 il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con l’utilizzo di quota dell’avanzo di amministrazione disponibile.

Tra le spese, il Comune di Verona lo scorso anno ha impegnato 324.164.283 euro dei quali oltre 176 milioni per l’acquisto di beni e servizi e 78 milioni per il pagamento del personale dipendente.

È inoltre proseguita l’attività di riduzione del debito nei confronti di istituti di credito. Al 31 dicembre 2022 il debito complessivo del Comune si è attestato su un importo totale di circa 105,8 milioni che rappresenta il 29% delle entrate correnti. E nel corso del 2022 si è anche provveduto all'accensione di nuovi prestiti con il Credito sportivo italiano per un importo complessivo di 440.000 euro.

«A differenza di quanto avvenuto negli esercizi 2021 e 2020, straordinari rispetto a tutti gli esercizi finanziari precedenti a causa dell’impatto dell’emergenza Covid - ha spiegato l’assessore al bilancio Bertucco - sull’esercizio appena concluso ha avuto un forte impatto il rallentamento dell’economia mondiale per i gravi effetti della guerra in Ucraina, a cui si sono aggiunte evidenti difficoltà inflazionistiche, in particolar modo sui prezzi dei prodotti energetici, che hanno determinano anche per esercizio 2022 delle pesanti ricadute sul bilancio del Comune di Verona. Gli incrementi di spesa però sono in parte stati compensati dai trasferimenti previsti dal Governo con i cosiddetti "Decreti Aiuti" il cui valore complessivo è stato pari a 6 milioni di euro».