Divieti di acceso, di assembramento e Ztl più libera: le regole prorogate a Verona

Sono state prorogate fino all’8 dicembre compreso, le ordinanze del sindaco di Verona Federico Sboarina su Ztl e stazionamento nelle piazze, in relazione all'emergenza sanitaria in atto per la diffusione del Covid-19.

ZTL - Per andare incontro alle attività di ristorazione e ai locali che effettuano il servizio di take away, resta allargato l'orario di ingresso alla Ztl. L’accesso è aperto dalle 10 alle 22, per facilitare la formula del servizio d’asporto e consentire quindi ai veronesi di raggiungere più facilmente ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie dove prendere il cibo ordinato e consumarlo a casa.

DIVIETO DI ACCESSO PER I PEDONI - Per un’altra settimana, tutti i giorni, dalle ore 16 alle 6, non è possibile accedere ai giardini di Riva San Lorenzo e al parco giochi di via Cesare Abba; chiusura h24, invece, per piazza Castelvecchio, su cui possono transitare/sostare solo i pedoni diretti ai numeri civici della medesima piazza o chi è in attesa alla fermata dell’autobus.

DIVIETO DI STAZIONAMENTO CON POSSIBILITÀ DI TRANSITO MA NON DI ASSEMBRAMENTO - Tutti i giorni h24 sulle scalinate della Gran Guardia e di palazzo Barbieri (presenti in piazza Bra e nelle laterali piazzetta Municipio e via degli Alpini); in piazza Pasque Veronesi; lungo le alzaie del fiume Adige; nell’area parcheggio via Bassetti a Porta Vescovo. Tutti i giorni dalle ore 16 alle 6 in zona Arsenale, ossia ai giardini Sandro Pertini, in piazza Sacco e Vanzetti e nell’area della vasca; in piazza San Nicolò e nell’area antistante la chiesa, ad eccezione di chi vi si reca; nei giardini di via Volturno. Tutti i giorni dalle ore 18 alle 6 in piazza del Popolo.

DIVIETO DI UTILIZZO DELLE PANCHINE - Dal lunedì al sabato h24 in piazza Libero Vinco. Tutti i giorni dalle ore 16 alle 6, in piazza Cittadella. Tutti i giorni dalle 18 alle 6, in piazza Pradaval.