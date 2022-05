Comune di Verona mette in pratica le regole per il risparmio energetico negli uffici

In tema di risparmio energetico, il Comune di Verona cerca di dare il buon esempio mettendo in pratica le recenti indicazioni di legge, le quali prevedono il rispetto di un limite al riscaldamento e alla climatizzazione negli uffici della pubblica amministrazione.

Un paio di gradi in più in estate e altrettanti in meno d'inverno, è questo il "sacrificio" che viene chiesto ai lavoratori per ridurre sprechi e favorire il risparmio, sia energetico che economico.

Ad impianti accesi quindi la temperatura misurata negli ambienti climatizzati non potrà essere superiore ai 19° C in inverno e inferiore ai 27°C gradi in estate, con due gradi di tolleranza, nel periodo che va dal 1° maggio al 31 marzo 2023.

Ma la differenza la fanno anche i singoli lavoratori, chiamati ad adottare ogni comportamento utile ad evitare sprechi energetici e aiutare nel contenimento dei costi per l’Amministrazione, che, in estrema sintesi, si ripercuotono sulla collettività.

Tra questi: tenere chiuse le finestre quando è acceso l’impianto di condizionamento e le porte degli ambienti non condizionati; spegnere il condizionatore nelle sale usate per riunioni o incontri contingentati nel tempi; spegnere le luci quando si esce dall’ufficio e dagli ambienti comuni, quali bagni, corridoi, sale riunioni, ecc.; calibrare l’illuminazione in base alle reali necessità spegnere il PC quando non lo si utilizza.

«Un tema quanto mai attuale e che non riguarda solo famiglie e aziende, ma anche gli enti pubblici – afferma l'assessore all'Ambiente-. Come Amministrazione non solo applichiamo le indicazioni del Governo in tema di contenimento dei consumi energetici, ma sensibilizziamo i dipendenti sull'importanza dei loro comportamenti. Mai come in questa fase ciascuno è chiamato a fare la propria parte, e noi vogliamo dare il buon esempio. Ci sono in gioco benefici non solo economici ma anche ambientali».