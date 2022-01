Approvato da un anno, il Regolamento del Verde «o sconosciuto o ignorato»

«È urgente agire per far rispettare le norme a privati ed enti pubblici per salvaguardare ed ampliare il patrimonio arboreo cittadino», a chiederlo sono le associazioni ambientaliste di Verona che hanno partecipato alla stesura del Regolamento per la Tutela e l'Incremento del Verde pubblico e privato, approvato dal consiglio comunale l'anno scorso.

Come si legge nella presentazione del regolamento: «Il verde è la pelle della città in grado con i propri servizi ecosistemici di migliorare il benessere e la qualità della vita non solo in termini ambientali, ma anche sociali ed economici». Parole che sono alla base dell'intento di valorizzazione il patrimonio verde esistente e della necessità di migliorarlo.

Il lavoro di stesura e condivisione del testo ha coinvolto decine di soggetti istituzionali e del volontariato, ma a distanza di un anno alcuni di questi soggetti hanno evidenziato delle incongruenze sorte dopo l'approvazione del regolamento. Le associazioni sono quella degli arboricoltori, la Lipu, Italia Nostra, Fronda Verde, VeronaPolis, Wwf e Legambiente. Tutte insieme denunciano, ad esempio, che il Regolamento del Verde prevedeva la costituzione di una Consulta per il Verde Cittadino. «La consulta potrebbe esprimere qualificati pareri tecnici sui progetti che interessano il verde», hanno spiegato. Però questa consulta è al momento solo sulla carta.

«La nostra città non ha ancora realizzato un censimento del verde cittadino completo e attendibile, in cui siano schedate le alberature esistenti con le relative cronologie di manutenzione al fine anche di programmare per tempo gli interventi tenendo informata la popolazione ed evitare così sterili conflitti - proseguono gli ambientalisti veronesi - E non è ancora stata avviata una procedura per la redazione del Piano del Verde, che dovrà costituire l'elemento connettivo della città e migliorare la qualità della vita nei quartieri. Preoccupano, inoltre, le modalità di potatura che se non correttamente realizzate possono produrre danni non solo al patrimonio arboreo ma anche ai cittadini. I capitolati dovrebbero prevedere obblighi stringenti e la supervisione di tecnico abilitato».

Arboricoltori, Lipu, Italia Nostra, Fronda Verde, VeronaPolis, Wwf e Legambiente ritengono dunque che il Regolamento del Verde sia stato approvato, ma che non venga rispettato nemmeno dal Comune e dalle sua aziende partecipate. Per non parlare dei privati cittadini. «La conoscenza del regolamento da parte dei privati è limitata a pochissimi soggetti ed anche gli enti pubblici o non lo conoscono o agiscono come se non avesse alcuna rilevanza, tranne lodevoli eccezioni come quella di Acque Veronesi. Occorre quindi comunicare ai cittadini ed agli organi pubblici le modalità applicativa ed operare contestualmente sanzionando azioni che compromettano il patrimonio arboreo».