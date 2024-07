Nuovo regolamento per i servizi educativi e scolastici di Verona

Da tre regolamenti ad uno, per perfezionare i servizi e soprattutto essere più vicini alle necessità dei piccoli e delle loro famiglie. Un lavoro complesso che ha richiesto diversi mesi di consultazioni e confronti per mettere a terra un testo che fosse non solo effettivamente funzionale ma condiviso da tutte le parti interessate. È nato cosi il nuovo regolamento dei servizi educativi e scolastici ZeroSei di Verona. Il documento è stato approvato giovedì scorso, 18 luglio, dal consiglio comunale con 29 voti favorevoli ed è quindi entrato in vigore.

Il nuovo regolamento sostituisce e incorpora in un unico testo i tre precedenti regolamenti comunali (Regolamento del sistema dei servizi per la prima infanzia, Regolamento del sistema dei servizi per la prima infanzia e Regolamento per le scuole dell'infanzia) e riconosce per la prima volta diverse importanti novità per le famiglie e le bimbe e bimbi veronesi.

Fra le principali novità introdotte, la possibilità di iscrivere fuori termine agli asili nido comunali e convenzionati, nell’anno della nascita, anche i nati nei mesi di giugno, luglio e agosto, che potranno essere inseriti dopo il compimento del terzo mese e con ambientamento entro il 30 gennaio.

Altre novità, la priorità di iscrizione riconosciuta ai figli di donne seguite dai centri anti violenza e l’abbattimento delle differenze di valutazione del livello di disabilità presente nei nuclei famigliari. Inoltre, viene modificato il sistema di valutazione dell’età dei figli minori, con il riconoscimento di un punteggio maggiore ai bambini sotto i 3 anni e a quelli nella fascia tra 4 a 10 anni. Sono stati inoltre normati i poli dell'infanzia 0-6 anni con il recepimento della normativa nazionale e l’inserimento di tutti i servizi innovativi, tra cui i progetti "Spazio gioco" e "Sezioni primavera".

«È stato portato avanti un percorso partecipato importante - ha evidenziato l’assessora alle politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia - dove sono stati ascoltati tutti i soggetti interessati. Lo dimostra il consenso unanime ottenuto in consiglio comunale per l’approvazione del regolamento, risultato frutto di confronto con tutte le parti politiche. Si è così raggiunto un testo che introduce efficaci soluzioni migliorative, sia per le necessità educative dei bambini che per i bisogni di conciliazione dei genitori. Non tutte le osservazioni presentate sono state inserite in prima battuta nel regolamento, ma vi è la volontà di accoglierle attraverso successivi provvedimenti, tra i quali il riconoscimento di un ampliamento degli orari dei servizi, su cui stiamo lavorando. È stato un lavoro complesso volto ad individuare le aree critiche, per andare incontro alle esigenze delle famiglie di oggi. Processiamo quasi 2.500 domande di iscrizione, per questo è importante semplificare i punti che erano fonte di molti errori nella compilazione da parte delle famiglie».

E durante la seduta dell'altro giorno, il consiglio comunale ha anche approvato L'adesione del Comune di Verona al "Patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri", ideato e sottoscritto dai sindaci di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso nell’ambito della giornata della Terra svoltasi lo scorso 22 aprile 2024 con l’intento di allargare la rete delle città del territorio impegnate con misure concrete ed efficaci a favore dell’ambiente.

«Condividiamo la necessità e l’urgenza di dedicare una maggiore attenzione politica e normativa a tutti i livelli alla questione della tutela dell’ambiente, della salute e del benessere della popolazione - ha sottolineato l’assessore all’ambiente Tommaso Ferrari - Il problema dell’inquinamento atmosferico va affrontato sinergicamente da tutte le amministrazioni comunali insistenti sul territorio. Per questo è essenziale aderire a questo patto, anche in considerazione del ruolo di motore politico e di coordinamento strategico che i Comuni e gli enti locali hanno per lo sviluppo sostenibile del territorio».

Con la sottoscrizione del patto, il Comune di Verona si impegna ad adottare misure virtuose per l’ambiente, in particolare: sostituire tutte le caldaie comunali a gasolio; piantumare nuovi alberi; promuovere misure volte a decongestionare il traffico veicolare; investire sul trasporto pubblico; incentivare l’uso di mezzi di spostamento più sostenibili.