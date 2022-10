Empori della Solidarietà del Veneto, in un anno 160mila beneficiari. Regione rinnova il sostegno

La giunta regionale del Veneto ha approvato il progetto Rete degli Empori della Solidarietà per gli anni 2022-2023, con un finanziamento complessivo di 900mila euro. Presente ormai da diverso tempo, la rete gli empori della solidarietà è un riferimento nel sistema integrato dei servizi sociali a livello locale ed ha l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto al cibo e ad una sana e corretta alimentazione, anche grazie al contenimento degli sprechi alimentari.

L'emporio della solidarietà è rivolto in via prioritaria ai nuclei familiari in condizione di reale difficoltà e disagio familiare, lavorativo, economico e sociale, e da molti anni è inserito fra le politiche regionali di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale. La formula dell’emporio solidale è diffusa in Veneto con il Banco Alimentare e 27 punti di distribuzione, suddivisi fra empori diretti ed indiretti, tutti gestiti da volontari.

Grazie agli empori solidali, le persone che si trovano in gravi difficoltà economiche ricevono una tessera con la quale possono fare la spesa sia di generi alimentari che di prodotti di prima necessità. Attraverso l'intercettazione della situazione di bisogno, il centro di ascolto si rivolge alla persona, o alla famiglia, in difficoltà che in questo modo viene introdotta in un progetto di accompagnamento in cui l'accesso ai beni alimentari e di prima necessità è uno degli elementi della presa in carico. L'attribuzione di punti mensili permette di accedere alla spesa gratuita e consapevole presso l'emporio, fornito da donazioni ed acquisti svolti grazie al sostegno della Regione.

Molti empori sono strutturati come spazi polifunzionali ed oltre a dare aiuto alimentare sono punti di ascolto, di formazione e di socialità. In alcuni di essi vi sono già interessanti connessioni ed interazioni con i servizi del lavoro, in cui vengono date le prime indicazioni e i riferimenti dei centri per l'impiego più vicini.

«Sostenendo la rete degli empori della solidarietà confermiamo un'importante azione a sostegno delle famiglie in difficoltà - ha sottolineato l'assessore regionale al sociale Manuela Lanzarin - In questo momento storico in cui alle ripercussioni economiche dettate dalla pandemia si stanno aggiungendo quelle in conseguenza della guerra in Ucraina, è prioritario indirizzare la massima attenzione verso le forme di marginalità e soprattutto alle nuove povertà. In tutto il 2021 sono stati 159.563 i beneficiari assistiti dagli empori, anche per situazioni di bisogno temporaneo, di cui 51.297 nuclei familiari in stato di necessità. Questo grazie a 130.838 quintali di eccedenze che nel corso dell’anno sono state recuperate sia dalla grossa distribuzione che dai piccoli produttori e dalla colletta alimentare. Sono state attivate collaborazioni fra circa 1.000 soggetti tra enti e organizzazioni caritative, con il coinvolgimento settimanale di oltre 1.000 volontari nella raccolta e redistribuzione degli alimenti. Tra le categorie più vulnerabili prese in carico dalla rete ci sono nuclei con figli, in abitazioni in affitto e, prevalentemente, persone con basso livello di istruzione».