Allargata a più categorie l'attività dei controllori contro chi viaggia senza biglietto

Il Veneto allarga la platea dei soggetti che potranno fare i controllori sugli autobus e sugli altri mezzi di trasporto pubblico. Con 34 voti favorevoli e 8 astenuti, il consiglio regionale ha modificato la legge che disciplina e organizza il tpl (trasporto pubblico locale), aumentando le categorie che potranno svolgere l'attività di accertamento dei biglietti o degli abbonamenti dei viaggiatori. Attività che consiste anche nel sanzionare gli utenti non in regola.

«Contrastiamo maggiormente il fenomeno dell'evasione tariffaria e i comportamenti scorretti nell’utilizzo dei mezzi di trasporto - ha spiegato il relatore del provvedimento Marco Dolfin - Ai dipendenti delle aziende affidatarie dei servizi di trasporto e alle guardie particolari giurate autorizzate, si aggiungono i dipendenti delle società che partecipano alla proprietà degli stessi affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale».

E la vicepresidente e assessora ai trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti, dopo l'approvazione, ha commentato: «Diamo riscontro alle richieste delle aziende del trasporto pubblico locale di allargare la rete del personale addetto a svolgere le attività di accertamento e contestazione delle sanzioni a carico degli utenti del servizio. Una misura preziosa in un momento molto delicato per il trasporto pubblico, che si trova a fronteggiare carenze di organico e, di conseguenza, non riesce a mettere a disposizione risorse per cercare di contrastare i comportamenti scorretti nell'utilizzo dei mezzi di trasporto. L'attività di controllo sui mezzi pubblici ha la funzione principale di tutelare il servizio e l'utenza che paga regolarmente il proprio titolo di viaggio. A livello nazionale il Veneto è la Regione con il miglior rapporto tra i costi del trasporto pubblico locale e i ricavi, risultando, pertanto, la realtà più performante in Italia in questo comparto».