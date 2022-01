Ciclopedonale Treviso-Ostiglia, Regione finanzia tratto di Casaleone

La vicepresidente e assessore regionale ad infrastrutture e trasporti Elisa De Berti lo ha proposto e la giunta della Regione ha dato il via libera ad un ulteriore finanziamento destinato al percorso ciclabile Treviso-Ostiglia. Con 6 milioni di euro saranno coperte le spese per la progettazione e la realizzazione del tratto nel territorio comunale di Casaleone, compreso il ponte sul fiume Tartaro al confine con la Lombardia, e alcuni interventi di dettaglio lungo il percorso.

«Grazie a questi 6 milioni di euro riusciremo ad ultimare l'intero tracciato della ciclabile, che oggi risulta completamente finanziato - ha spiegato De Berti - La Regione in questi anni ha stanziato le risorse necessarie per le fasi progettuali e realizzative di circa 60 chilometri della Treviso-Ostiglia, compresi interventi di riqualificazione di tutti i manufatti di attraversamento».

Il percorso ciclopedonale Treviso-Ostiglia ricalca sostanzialmente la vecchia linea ferroviaria dismessa e fa parte del più ampio progetto strategico "Green Tour Verde in movimento" previsto nella programmazione regionale degli itinerari cicloturistici.

Tra le province di Treviso e Padova la ciclabile è già stata realizzata. Per quanto riguarda la Provincia di Vicenza, il tracciato è percorribile fino al comune di Grisignano. Da Grisignano fino a Casaleone, cioè al confine veronese con la Lombardia, è già stato redatto il relativo progetto di fattibilità da parte di Veneto Strade, a cui ora spettano la progettazione definitiva e la successiva esecuzione dei lavori.

«Da cronoprogramma, Veneto Strade dovrà avviare le gare di affidamento dei lotti funzionali a partire da marzo 2022 e ciò consentirà di cominciare con i cantieri delle opere entro l'inizio del 2023 - ha sottolineato la vicepresidente della Regione Veneto - Quando sarà completata, il cicloturista potrà percorrere l’intero tracciato da Treviso fino a Mantova, attraversando un territorio molto suggestivo che permette di scoprire, a piedi o su due ruote, le bellezze del paesaggio veneto. Troverà servizi e strutture turistiche di supporto, oltre ad una segnaletica orizzontale e verticale, coordinata ed omogenea che renderà riconoscibile il percorso».