Rischio idrogeologico, dalla Regione 4 milioni di euro per due interventi a Terrazzo

Sono in arrivo 4 milioni di euro a Terrazzo per interventi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico.

«Con una recente delibera, licenziata dalla Giunta regionale – ha detto l’assessore al Dissesto Idrogeologico Gianpaolo Bottacin –, abbiamo stanziato tutta una serie di contributi volti a sistemare e mettere in sicurezza l’intero territorio veneto. La Regione continua a lavorare mettendo in opera azioni di prevenzione. Con i cambiamenti climatici i disastri naturali sono dietro l’angolo, nessuno ne è esentato e, per questo, bisogna essere pronti non solo ad intervenire ad affrontare la situazione emergenziale quando accade, ma anche e soprattutto ad agire preventivamente per cercare di ridurre o evitare il rischio idrogeologico, come alluvioni o frane».

La delibera, proposta dall’assessore Bottacin, è il risultato di un accordo che la Regione del Veneto ha siglato con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, nell'ambito degli stanziamenti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

«L’attenzione che la Regione del Veneto sta rivolgendo all’ambiente si può toccare con mano – ha continuato l’assessore Bottacin – soprattutto per i rischi idrogeologici e per la protezione delle aree verdi e della biodiversità. Basti pensare che gli ultimi disastri ambientali che ci hanno colpiti, tra cui Vaia, pur a fronte di danni ingentissimi, sono stati minori rispetto a quelli registrati a seguito degli eventi del 1966 dove morirono centinaia di persone e del 2010 quando mezzo Veneto si allagò a seguito di ben oltre 30 rotture arginali».

I due i progetti previsti per il territorio situato in provincia di Verona:

“Intervento per la riduzione del rischio idrogeologico nel bacino del f. Adige - Lavori di realizzazione di una diaframmatura dell'argine sx del fiume Adige in loc. Brazzetto del Comune di Terrazzo”; “Intervento per la riduzione del rischio idrogeologico nel bacino del f. Adige - Lavori di realizzazione di una diaframmatura dell'argine sx del f. Adige in loc. Nichesola del Comune di Terrazzo”.

Come detto il finanziamento è di 4 milioni di euro, mentre il attuatore è il Genio Civile della Regione del Veneto.