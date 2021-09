Regina Elisabetta risponde alle condoglianze inviate dalla scuola media di Zevio

La prof Paola Tonoli e gli ormai ex alunni della Terza F della scuola Altichiero avevano inviato un messaggio alla regina del Regno Unito partecipi del lutto da lei vissuto per la perdita del marito Filippo

/ Via Fratelli Stevani

È arrivata lunedì scorso, 20 settembre, direttamente da Buckingham Palace il messaggio con cui la regina del Regno Unito Elisabetta II ha risposto alle condoglianze inviate nell'aprile scorso dalla professoressa di inglese Paola Tonoli e dagli ormai ex alunni della classe 3F della scuola media Altichiero di Zevio.

Nell'aprile scorso, la prof e gli alunni, che hanno sempre avuto una particolare curiosità per la cultura anglosassone, avevano fatto sentire la loro partecipazione al lutto che la regina stava vivendo con la perdita del marito, il principe Filippo duca di Edimburgo. Non si sa quanti si aspettassero davvero la risposta che è arrivata lunedì all'istituto comprensivo veronese. Comunque, Elisabetta II ha comunicato un ringraziamento sincero per le parole ricevute. Un ringraziamento che è stato inoltrato a tutti gli studenti usciti dalla Terza F dello scorso anno scolastico.