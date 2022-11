Natale 2022, il regalo giusto per stupire i tuoi ospiti

Il vino è uno dei regali più apprezzati, perfetto in tutte le occasioni. Un dono semplice che sorprende sempre, colmo della gioia di chi lo dona e delle emozioni di chi lo riceve.

Ora che si avvicina il Natale, regalare un vino assume davvero un valore unico, denso di significato per una ricorrenza così importante.

Alla scoperta delle tenute Masi

Ecco che allora i vini della cantine Masi, situate nella meravigliosa cornice della Valpolicella, rappresentano la scelta più adatta per soprendere le persone a cui vogliamo bene.

I sommelier dei numerosi Wine Shop delle tenute Masi sapranno consigliare il regalo più adatto scegliendo tra le prestigiose etichette di Amarone Masi e Serego Alighieri, le selezioni degli châteaux, una collezione unica di vecchie annate e confezioni personalizzate per custodire i vostri doni in scrigni preziosi.

Le esperienze sul territorio

Non solo: se le festività natalizie rappresentano un momento d'incontro a cui non rinunciare, ben vengano un aperitivo conviviale o una serata elegante, per rendere davvero unico lo scambio degli auguri.

Ecco che allora le cantine Masi diventano la location perfetta per organizzare un evento speciale: dall’atmosfera calda e informale di Tenuta Canova, immersa nell’entroterra del Lago di Garda, agli ampi saloni addobbati a festa delle storiche Possessioni Serego Alighieri, adagiate sulle colline della Valpolicella, è possibile regalare un’emozione al ‘profumo di vino’.

Un pranzo, una cena, una degustazione speciale in grado di stupire e di rimanere nei ricordi per sempre, garantendo agli ospiti un momento indimenticabile.

Informazioni utili

Se sei interessato a ricevere una proposta personalizzata scrivi a wine.experience@masi.it oppure scopri dal vivo le bellissime tenute.