Regalo di Natale per la protezione civile: in Comune a Verona arrivano 12 mila mascherine Ffp2

Un regalo di Natale speciale, indirizzato alla Protezione civile. In Comune è arrivato un pacco con 12 mila mascherine ffp2. Dispositivi sanitari pronti ad essere utilizzati dai volontari per i molteplici servizi che svolgono sul territorio per la comunità. Dal supporto alla campagna vaccinale alla disponibilità durante grandi eventi o calamità naturali, è il grazie di un privato, l’azienda scaligera di oggettistica e gadget Airone, per l’impegno incessante degli ‘uomini in divisa’.

Un bel gesto di solidarietà che è l’ultimo, in ordine temporale. La stessa azienda, infatti, aveva già donato mascherine sia a giugno che a novembre in occasione delle maratone e corse podistiche, per la sicurezza degli atleti e dei partecipanti. Un’attività, quella della creazione di dispositivi sanitari, che è iniziata con la pandemia per supportare le Istituzioni in difficoltà. A ritirare il pacco dono in Municipio, il sindaco Federico Sboarina e gli assessori alla Protezione civile Marco Padovani e ai Servizi demografici Stefano Bianchini. Presente anche il presidente della Consulta Comunale di Protezione Civile Marco Semprebon, l’imprenditore Vito Zorzi, amministratore di Airone, e il presidente di Gaac 2007 Veronamarathon Stefano Stanzial.

«Nessuno si aspettava di arrivare al secondo dicembre consecutivo con le mascherine – ha detto il sindaco -. E invece ancora oggi sono fondamentali per tutelare la nostra salute. Portarle in maniera corretta significa usare il buon senso ed essere responsabili, è questa la via che ci permetterà di uscire da questa situazione. Ringraziamo questa azienda per il regalo inaspettato. I nostri uomini della Protezione Civile svolgono un lavoro preziosissimo, la loro presenza è fondamentale sul territorio. Così come lo è stata per la campagna vaccinale, per la gestione dei grandi flussi turistici e, oggi, per garantire il trasporto pubblico. È doveroso ogni tanto fermarsi e ringraziare tutti i volontari che fanno della nostra città un posto migliore».

«Rappresento 450 uomini costantemente impegnati per il bene della città – ha detto Semprebon -. Oggi più che mai abbiamo bisogno di svolgere le nostre attività in sicurezza, essere protetti è fondamentale perché il virus continua a circolare. Ringraziamo l’azienda per questo gradito regalo di Natale».

«È un dovere e un piacere essere a servizio della nostra comunità e dei volontari scaligeri – ha detto Zorzi -. C’è bisogno di mascherine e noi ci siamo resi disponibili convertendo parte della nostra attività, ma l’anno prossimo speriamo di potervi regalare penne e cappellini».