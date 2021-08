Referendum per l'eutanasia legale: «Oltre 10 mila firme raccolte in provincia di Verona»

«Superate le 750 mila firme di italiani che, appena venuti a conoscenza della possibilità di firmare per un referendum, che permetterebbe a ognuno di poter scegliere sulla propria vita fino alla fine, raggiungono determinati i nostri tavoli. A questi 500.000 si sono aggiunti altri 250.000 che hanno utilizzato la grande opportunità di partecipazione consentita dalla firma on-line grazie all’utilizzo dello Spid. Una modalità certa e sicura per far sentire la propria voce, che ha consentito così di superare largamente l’obiettivo minimo per consentire la celebrazione del referendum abrogativo delle norme di epoca fascista che, come sono attualmente concepite, puniscono in modo pesantissimo chi venga riconosciuto ‘colpevole’ di aver aiutato una persona a porre fine alle sofferenze di malati terminali e inguaribili». Sono Lorenzo Dalai, di + Europa Verona, e Laura Parotto, dell'associazione Luca Coscioni, a riferire sull'andamento della raccolta firme per legalizzare l'eutanasia.

«L'obiettivo ora è quello di arrivare oltre il milione di firme - proseguono sulla nota diffusa -, per aumentare ancora di più la pressione perché vengano sottoposte a referendum abrogativo le attuali norme che prevedono pene da 6 a 15 anni di carcere per l’eventuale aiuto al fine vita».

Nel weekend appena trascorso erano presenti tavoli per la raccolta in centro a Verona, a Cerea, Legnago, San Bonifacio e Bovolone, «poi per tutto il mese di settembre con gazebo ai mercati e nei luoghi più frequentati delle nostre città, grazie alla disponibilità di tanti volontari e alla collaborazione di altri partiti e associazioni. Nella nostra provincia siamo ad oltre 10.000 firme raccolte».