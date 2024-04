Alla Festa d'Aprile Cgil raccoglie firme per i suoi referendum sul lavoro

Nel corso della Festa d’Aprile in corso fino all'1 maggio al Parco della Provianda di Verona (ingresso da Via Santa Marta o da Vicolo Madonnina) dalle 14 alle 23 è possibile sottoscrivere i quattro referendum della Cgil contro: precarietà del lavoro, licenziamenti illegittimi, abuso dei contratti a termine, giungla dei subappalti, rispetto delle tutele contrattuali, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Sottoscrizioni che si possono fare anche online con l'obiettivo di raggiungere le 500mila firme entro l’estate per andare poi al voto nella prossima primavera.

I quesiti hanno finalità chiare e semplici, anche se potrebbero risultare complessi da interpretare in quanto devono necessariamente riprendere testualmente norme spesso contorte.

Il primo intende abrogare i licenziamenti illegittimi che il Job Act consente nelle aziende con più di 15 dipendenti. Il secondo quesito riguarda le piccole e medie aziende con meno di 15 dipendenti, dove c’è ancora la possibilità del reintegro ma vige un tetto massimo di sei mensilità (maggiorabile fino a 10) all’indennizzo che il lavoratore o la lavoratrice può ottenere. Il quesito vuole cancellare questo tetto per dare al giudice la piena discrezionalità di stabilire l’indennizzo adeguato. Il terzo quesito mira a mettere un freno al ricorso ai contratti a termine abrogando le norme che ne hanno liberalizzato l'uso. Il quarto quesito, infine, interviene sugli appalti abrogando le norme che escludono la responsabilità del committente in caso del verificarsi di infortunio sul lavoro.

«Quella che la Cgil ha avviato da un anno e mezzo a questa parte è una mobilitazione a tutto campo per la difesa della Costituzione, dei diritti, per il rilancio dei servizi pubblici a partire dalla sanità, la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la difesa dei giovani e dei lavoratori minacciati da un precariato diffuso che è una delle maggiori piaghe di questo Paese che non vuole riprendersi il destino nelle sue mani e si affida a ricette fallimentari che sottraggono ricchezza e creano soltanto povertà e disagio sociale - ha commentato Raffaello Fasoli segretario di Cgil Verona - Vogliamo lanciare un messaggio di speranza e di lotta affermando che un diverso modello di sviluppo è possibile e che non bisogna rassegnarsi a questo stato di cose. Lo diciamo con le associazioni partigiane e le associazioni studentesche: la dignità del lavoro, dell’essere pensionate e pensionati, cittadini e cittadini è un diritto, che va difeso e fatto valere».