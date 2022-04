Verona quarta in Veneto per reddito medio imponibile dichiarato all'Irpef

Il Veneto, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2021 e quindi riferite all’anno precedente, si colloca all'ottavo posto a livello nazionale per reddito complessivo medio dichiarato per l'Irpef.

Il reddito medio dichiarato l'anno scorso dai veneti è stato di 22.528 euro. La Lombardia è la regione più ricca con una media di 25.331 euro, mentre in fondo alla graduatoria si colloca la Calabria con 15.633 euro.

Mentre il reddito imponibile medio, quello cioè che non comprende gli oneri deducibili, in Veneto è pari a 21.633 euro, contro una media nazionale di 20.851 euro.

A livello provinciale Padova è la provincia con l'imponibile medio più alto (22.594), seguita da Vicenza (21.960) e Treviso (21.793). Verona è quarta con 21.514 euro di reddito imponibile medio dichiarato ai fini dell'Irpef nel 2021, seguono Venezia (21.072), Belluno (20.796) e Rovigo (19.407).