«Governo sblocchi i fondi per il recupero della Torre del Mastio di Castelvecchio»

Il gruppo Amici dei Civici Musei aveva chiesto un intervento ai rappresentanti istituzionali scaligeri. E una prima risposta è arrivata ieri, 18 maggio, dal consiglio comunale di Verona. All'unanimità, con 22 voti a favore, è stata approvata la mozione che impegna l'amministrazione comunale a chiedere al Governo lo sblocco dei fondi per il recupero complessivo della Torre del Mastio di Castelvecchio.

Le risorse in questione sono collegate al Fondo per lo sviluppo e la coesione e sono da destinare al sistema museale italiano, come illustrato in aula dalla consigliera Jessica Cugini, che ha proposto la mozione. «Si tratta di un progetto di straordinaria valenza, per il quale è già prevista una copertura finanziari pari a 1.400.000 euro - ha evidenziato Cugini - Attendiamo ora dal Governo lo sblocco di questo finanziamento approvato nel 2016».

Con il via libera del consiglio, il sindaco e la giunta comunale ora si dovranno attivare per giungere all'erogazione del finanziamento per il recupero della Torre del Mastio di Castelvecchio. E da parte sua, Jessica Cugini, consigliera di In Comune per Verona, si farà sentire con chi in parlamento rappresenta la sua parte politica, ovvero la senatrice di Alleanza Verdi Sinistra Aurora Floridia.

Il Comune di Verona ha dunque ascoltato la preoccupazione espressa dall'associazione Amici dei Civici Musei di Verona, la quale aveva segnalato che il recupero della Torre del Mastio di Castelvecchio era già stato finanziato, ma il suo iter è stato bloccato da complicazioni burocratiche.

Il timore degli Amici dei Musei Civici è che il ritardo dello stanziamento del milione e 400mila euro per la Torre del Mastio pregiudichi l'intervento stesso. Per questo l'associazione aveva lanciato un appello ai rappresentanti politici dei veronesi, sia locali che nazionali, affinché sollecitassero il Governo di Giorgia Meloni a formare la commissione necessaria allo sblocco dei fondi. Sollecitazione che ora dovrà giungere anche dal Comune di Verona, come richiesto dalla mozione approvata ieri dal consiglio.