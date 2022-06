Liste d'attesa dimezzate in meno di sei mesi, il piano di recupero dell'Aoui funziona

Come l'Ulss 9 Scaligera, anche l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Aoui) ha realizzato un piano operativo per il recupero delle operazioni chirurgiche e delle visite ambulatoriali in lista d'attesa. Lista che si era allungata a dismisura durante la pandemia, periodo in cui il personale degli ospedali si doveva concentrare sulla cura dei tanti pazienti Covid e quindi era costretto a rimandare tutti gli interventi rinviabili.

Attraverso il piano di recupero approvato nel febbraio 2022, l'Aoui si era posta l'obiettivo di smaltire il più rapidamente possibile le prestazioni in attesa. E ci sta riuscendo: in meno di sei mesi sono stati infatti recuperati il 46% degli interventi di chirurgia e il 65% delle visite ambulatoriali, mantenendo inalterata l'attività quotidiana. Un traguardo raggiunto anche grazie ai fondi straordinari stanziati dalla Regione Veneto. Fondi che quest'anno per l'Aoui ammontano a 3 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'attività chirurgica, all'inizio dello scorso febbraio risultavano iscritti complessivamente alle liste di attesa 10.628 pazienti. Alla fine di marzo, la lista risultava già ridotta del 31% e un ulteriore 15% è stato recuperato nei due mesi successivi. Risultato ottenuto senza bloccare l'attività ordinaria acquisita durante il 2022 e gestendo anche le urgenze.

L’attività si è concentrata prevalentemente sugli interventi maggiori di "Classe 1" (prevalentemente riguardanti pancreas, fegato, valvole cardiache e neurochirurgia) e di "Classe 2" (ginecologia, chirurgia endocrina, chirurgia vertebrale e urologia).

Un recupero vicino al 50% si registra anche per i pazienti interessati da patologie minori. Mentre risorse leggermente inferiori sono state destinate alla chirurgia ambulatoriale risulta recuperata al 32%.

Per arrivare al totale recupero delle prestazioni, l'Aoui continuerà il suo lavoro di ottimizzazione dell'utilizzo delle sedute operatorie, incrementando l'attività con l'attivazione di sedute aggiuntive.

Sull'attività ambulatoriale, quindi visite ed esami, l'Aoui partiva già da un buon punto avendo garantito nel 2021, quindi ancora in piena emergenza pandemica, volumi di lavoro sovrapponibili a quelli del 2019. A inizio 2022 risultavano come sospese 30.193 prestazioni rispetto al totale prestazioni erogate (esclusa l’attività di laboratorio) pari a oltre un milione. In cinque mesi e mezzo state recuperate 19.521 prestazioni pari al 65% del totale.

La precedenza è stata data alle prime visite Pngla (Piano Nazionale Governo Liste di Attesa) e ad ulteriori prime visite non ricomprese nelle precedenti (aventi priorità B) con un'incidenza rispettivamente del 75% e del 78%. Anche le attività di follow-up sono state recuperate sebbene con minore priorità.

E per raggiungere questi risultati, l'Aoui ha ampliato l'offerta estendendo l'orario di accesso ed ha rafforzato i percorsi di presa in carico dell'utente.

«Sono risultati molto soddisfacenti che mostrano l’impegno della struttura nel cercare di tornare alla normalità, recuperando le prestazioni che a causa della pandemia sono state posticipate - ha sottolineato il direttore generale dell'Aoui di Verona Callisto Bravi - Stiamo comunque lavorando alacremente per portare a compimento questo percorso nei tempi più brevi, senza mai trascurare quella che è la quotidianità delle attività sia ambulatoriali sia chirurgiche che sono riprese a pieno regime. Un doveroso grazie va al personale tutto che, pur provato da un lavoro inteso legato a due anni di pandemia, sta impegnandosi per riuscire a dare risposte celeri a chi si trova in lista d’attesa. E aggiungo un grazie, non di maniera ma sentito, a tutti gli utenti che con comprensione hanno vissuto questo momento difficile della sanità stando al nostro fianco».