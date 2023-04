Grande Teatro: si è chiusa l'edizione dei record della rassegna al Nuovo di Verona con oltre 25 mila spettatori

«Un’edizione da record, con un programma di altissimo livello che ha fatto registrare più di 25mila spettatori al Teatro Nuovo. È senza dubbio positivo il bilancio della trentaseiesima edizione del Grande Teatro, rassegna organizzata dal Comune di Verona in collaborazione col Teatro Stabile di Verona - Centro di Produzione Teatrale». Questo il commento che giunge da Palazzo Barbieri in riferimento alla rassegna tenutasi al Teatro Nuovo. Dal Comune poi sottolineano: «Il 2022/23 ha infatti segnato il ritorno alla normalità, con in cartellone le classiche quarantotto rappresentazioni nell’arco di sei turni, riscuotendo grande successo per l’alto profilo artistico molto apprezzato dal pubblico e dalla critica. Una presenza a teatro senza più restrizioni, con l’abolizione dell’obbligo di indossare la mascherina ma con una sanificazione continua dell’aria garantita in teatro da lampade germicide e sistemi di filtraggio fotocatalitico, che ha registrato numeri rilevanti».

Secondo quanto rivelato da parte di Palazzo Barbieri, sono stati infatti 1.812 gli abbonati, 10.852 i biglietti venduti per un totale di 25.348 spettatori. Dal Comune di Verona viene inoltre sottolineata anche la presenza di 479 studenti, che hanno assistito agli spettacoli accompagnati da 48 insegnanti, e 477 studenti iscritti all’università di Verona che hanno aderito al progetto “ESU a teatro”.

«I numeri e i riscontri avuti da questa stagione al Teatro Nuovo rivelano una fase di ripresa della frequentazione del teatro. - ha commentato l’assessora alla cultura Marta Ugolini - I risultati ben giustificano l’importante investimento che l’amministrazione comunale mette annualmente, a beneficio dello spettacolo dal vivo. Il dato quantitativo dimostra l’affezione del pubblico veronese nei confronti di una programmazione teatrale che ha radici solide ma che sa anche rinnovarsi. Quest’anno lo ha fatto con i nomi di spicco dei suoi protagonisti e privilegiando tematiche forti e attuali. Gran parte del merito va senza dubbio alla qualità del cartellone costruito dal direttore Carlo Mangolini e alla indubbia capacità organizzativa del team del Teatro Stabile di Verona, nonché alle sinergie tra l’amministrazione comunale e la direzione del Teatro stesso, uno dei punti di riferimento nella vita culturale cittadina».

Soddisfatto anche il direttore artistico Carlo Mangolini, il quale ha dichiarato: «È stata davvero un’edizione del Grande Teatro vincente per il grande riscontro ricevuto dal pubblico. E questo nonostante una linea curatoriale rigorosa nell’individuare gli artisti da coinvolgere, e nella scelta di opere non facili che richiedevano particolare attenzione e ascolto da parte degli spettatori, come i testi di Pasolini e Dovlatov, che hanno trovato in Luigi Locascio e Giuseppe Battiston gli interpreti perfetti. Credo che a fare la differenza sia stata proprio la scelta di spaziare tra tematiche e linguaggi, puntando tutto su attori e titoli riconoscibili e su allestimenti di indubbio pregio».

Dal Comune di Verona il bilancio degli spettacoli

Gli otto spettacoli in programma hanno proposto il meglio della produzione 2022-23 in un’interessante commistione di generi: dai “classicissimi” Shakespeare e Pirandello a spettacoli di origine letteraria e cinematografica, dalla drammaturgia “made in USA” e da un’autentica “perla” a firma di Remo Binosi a un omaggio a Pasolini. Primo spettacolo in programma “Mine vaganti”, tratto dall’omonimo film di Ferzan Özpetek, che ha curato di persona l’adattamento e la regia teatrale. Un lavoro corale che ha visto in scena undici attori, tra cui gli applauditissimi Francesco Pannofino, Iaia Forte e Simona Marchini. Altri due spettacoli della rassegna sono stati “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare, con la regia di Andrea Chiodi e ben quattordici attori in scena quasi tutti giovanissimi e appena usciti dalle migliori scuole di teatro nazionali, e “Così è (se vi pare)”, di Luigi Pirandello, con la regia di Luca De Fusco, undici attori con la presenza di mostri sacri come Eros Pagni e Anita Bartolucci.

Tre sono stati gli allestimenti incentrati su una figura maschile: “Pa’”, un toccante e profondo omaggio a Pier Paolo Pasolini nell’interpretazione di Luigi Lo Cascio con la regia di Marco Tullio Giordana; “La valigia”, con Giuseppe Battiston nei panni delloscrittore russo Sergej Dovlatov scomparso nel 1990, emozionante spettacolo che con la regia Paola Rota è assurto a metafora della diasporica condizione umana. Infine “La vita davanti a sé”, che ha visto un grande Silvio Orlando condurre gli spettatori dentro le pagine dell’omonimo libro di Romain Gary, con la leggerezza e l’ironia di Momò diventando, con naturalezza, quel bambino.

Dirompenti e meravigliosamente femminili nello sviscerare la vita nelle sue sfaccettature sono stati due spettacoli interpretati entrambi da due donne dirette da registe donne, che hanno fortemente connotato per intensità e profondità questa trentaseiesima edizione. Anna Foglietta e Paola Minaccioni, dirette da Michela Cescon nell’“Attesa” di Remo Binosi, hanno affrontato argomenti come la maternità e la solidarietà tra donne in un Veneto settecentesco grossolano e ipocrita descritte dallo scrittore veronese Remo Binosi, scomparso nel 2002 e paradossalmente più noto a livello nazionale che a Verona. Ambra Angiolini e Arianna Scommegna, dirette da Serena Sinigaglia nel “Nodo” di Johnna Adams hanno affrontato le responsabilità educative dei genitori e quelle delle istituzioni nei confronti dei figli, portando a teatro la questione del bullismo.

I tre spettacoli più visti sono stati, nell’ordine, “Mine vaganti”, “Così è (se vi pare)” e “La vita davanti a sé”. Oltre dieci gli istituti scolastici superiori presenti, con alcune classi, a quattro degli otto spettacoli: “Sogno”, “Così è (se vi pare)”, “La vita davanti a sé” e “Il nodo”. Come da tradizione, ogni giovedì di spettacolo, si è svolto alle 18 l’incontro con gli attori, alcuni casi nel Piccolo Teatro di Giulietta, in altri, per ospitare il numeroso pubblico venuto per l’occasione, in teatro, a dimostrazione di quanto questa iniziativa sia apprezzata non solo per un semplice autografo ma per la possibilità di dialogare con gli attori, senza dover aspettare come da tradizione l’“uscita artisti” a fine spettacolo. Da sottolineare la grande disponibilità di Ambra Angiolini che, alla fine di ogni replica, si è fermata più di mezzora a dialogare coi suoi tanti fans presenti.