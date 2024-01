Torna sul palco della Vecomp Academy la rassegna di racconti dal vivo dello scrittore e storyteller Diego Alverà

Cosa c’entra una storica azienda di soluzioni informatiche con la storie di personaggi come David Bowie, Tazio Nuvolari, Miles Davis e Gilles Villeneuve? Apparentemente niente, ma in realtà moltissimo, dal momento che in ognuna di queste storie si trovano anche spunti e ispirazioni sui temi del cambiamento, del lavoro di squadra, dell’innovazione e della creatività.

Si rinnova quindi anche quest’anno il fortunato sodalizio tra Vecomp e lo scrittore e storyteller Diego Alverà, che per il secondo anno salirà per quattro serate sul placo della Vecomp Academy per ammaliare il pubblico con i suoi emozionanti racconti dal vivo, accompagnati da immagini e musica. La rassegna “Diego Alverà racconta” del 2024 è dedicata a quattro grandi outsider nei mondo della musica e della velocità, che con le loro intuizioni visionarie hanno cambiato la storia, o meglio ne hanno creata una nuova.

Quattro talenti fuori dagli schemi, quattro esseri umani straordinari e complicati, quattro percorsi molto diversi, ma tutti di grande ispirazione. Qui il programma delle serate, che si svolgeranno alle 21 presso la Vecomp Academy: