Una nuova rassegna cinematografica al Teatro Laboratorio di Verona

Al via giovedì 14 marzo ore 21, al Teatro Laboratorio di Verona in Lungadige Galtarossa 22/A, la rassegna cinematografica "Non chiederci la parola", che propone una selezione di celebri pellicole in cui la narrazione si sviluppa senza l'utilizzo di parole e dialoghi. La rassegna è organizzata dal Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio. I film sono presentati dal critico cinematografico Giancarlo Beltrame che ha ideato la rassegna e curato la selezione dei titoli.

Il programma

GIOVEDì 14 MARZO - ORE 21 - "L'ULTIMA FOLLIA DI MEL BROOKS" di Mel Brooks (1976). Un'opera divertente e folle, diretta e interpretata dal geniale attore e regista statunitense, che racconta le rocambolesche avventure di Mel Spass, Bellocchio e Trippa legate alla realizzazione del primo grande film muto degli ultimi quarant'anni. Un film nel film irresistibile, nonché la prima prova d'attore protagonista per Mel Brooks.

GIOVEDÌ 4 APRILE - ORE 21 - "THE ARTIST" di Michel Hazanavicius (2011). Il film, vincitore di 5 Premi Oscar (tra cui Miglior Film e Miglior Regia), 3 Golden Globe, 7 Premi BAFTA, 6 César e altri importanti riconoscimenti internazionali, è ambientato nel momento di transizione tra cinema muto e sonoro e ruota attorno agli sconvolgimenti che tale rivoluzione comportò sia sotto il profilo artistico e umano nell'apparentemente dorato mondo di Hollywood. Un film metacinematografico originale ed emozionante giustamente premiato all'epoca della sua uscita.

GIOVEDÌ 2 MAGGIO - ORE 21 - "MOEBIUS" di Kim Ki-duk (2013). La provocazione più estrema del celebre regista sudcoreano, scomparso nel 2020 a soli 59 anni in seguito a complicazioni causate dal COVID-19. La pellicola racconta una torbida storia familiare narrata a tinte forti tanto da essere stata censurata in patria. La visione è consigliata a un pubblico maggiorenne.

Il costo del biglietto è di 5 euro. Posti limitati. Prenotazioni: