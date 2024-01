Sanità regionali, Veneto al primo posto. Zaia: «Possiamo ancora migliorare»

In una sanità italiana ancora «distante da una performance ottimale», la sanità del Veneto primeggia tra tutte le regioni. A stabilirlo è l'11esima edizione del rapporto sulle performance regionali recentemente pubblicato da Crea, il centro per la ricerca economica applicata alla sanità.

La ricerca è composta dalla valutazione delle sanità regionali fornita da cinque categorie di portatori di interesse: istituzioni, management aziendale, industria medicale, utenti e operatori sanitari. E per quattro di queste cinque categorie, la sanità veneta è risultata la migliore in Italia.

I 105 componenti di queste categorie hanno fornito la loro valutazione sulla base di sei voci: equità di accesso alle cure, esiti, appropriatezza, innovazione, economico-finanziaria e sociale. Ogni voce è stata divisa in tre parametri. E la valutazione della sanità veneta è risultata superiore alla media nazionale in 15 parametri sui 18 totali.

Dunque, sembrerebbe ottima la pagella della sanità del Veneto, ma la performance complessiva è in realtà appena sufficiente. «La valutazione 2023 delle performance regionali, in tema di tutela socio-sanitaria offerta ai propri cittadini residenti, oscilla da un massimo del 59% (fatto 100% il risultato massimo raggiungibile) ad un minimo del 30%: il risultato migliore lo ottiene il Veneto ed il peggiore la Calabria», si legge nel rapporto di Crea. Quindi, facendo un paragone scolastico, il Veneto è lo studente migliore della classe, ma con un 6 in pagella. «Il divario fra la prima e l’ultima Regione è rilevante: quasi un terzo delle Regioni non arriva ad un livello pari al 30% del massimo ottenibile - prosegue Crea - E tre Regioni sembrano avere livelli complessivi di tutela significativamente migliori dalle altre: Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano, che superano la soglia del 50%».

Tra i 18 parametri presi in considerazione dalla ricerca, il Veneto risulta essere indietro alla media nazionale nel tasso di attuazione del fascicolo sanitario elettronico, nella spesa sanitaria pubblica pro-capite standardizzata e nell'incidenza dei consumi sanitari sui consumi totali. Parametri che interessano due voci, quella dell'innovazione e quella economico-finanziaria. In esiti, equità, appropriatezza e sociale, il Veneto è promosso.

Promozione confermata da quattro categorie sulle cinque coinvolte nella ricerca. La sanità veneta è giudicata al primo posto in Italia dagli utenti, dagli operatori sanitari, dalle istituzioni e dal management aziendale. Solo l'industria medicale ha posto il Veneto al terzo posto, dietro alla Provincia Autonoma di Trento e al Piemonte.

E di fronte a questa valutazione, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha potuto commentare: «Quella veneta è oggi la miglior sanità d’Italia, lo dico con orgoglio e gratitudine per tutti i nostri operatori e dirigenti. Una dimostrazione lampante e trasparente dell’infondatezza di certe leggende metropolitane che si fanno circolare su presunte catastrofi nel sistema sanitario veneto. Il Veneto primeggia innanzitutto nell’indice complessivo di performance davanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano e indica, secondo il Crea, un miglioramento dei livelli di tutela, pur in un quadro definito con importanti elementi di severità, che non cela zone d’ombra e settori passibili di miglioramento. Anche noi possiamo e dobbiamo migliorare, obiettivo per il quale lavoriamo giorno dopo giorno senza soluzione di continuità. Ma siamo pur sempre i migliori. Siamo primi con il 66% nella valutazione delle istituzioni, primi con il 56% secondo le professioni sanitarie, primi con il 68% secondo il management aziendale, terzi con il 55% dopo Trento e Piemonte per l'industria medicale, ma soprattutto primi secondo gli utenti, con un buon 49% che di certo comunque non ci basta e che vogliamo migliorare in fretta, perché la soddisfazione dei pazienti deve essere l’obiettivo primario per ogni sistema sanitario, anche per il migliore come quello veneto».