Giustizia a Verona: mancano giudici nel civile e fanalino di coda per i giudici di pace

Per le cause civili, la pianta organica per la provincia scaligera è di 53 giudici, ma quelli che risultano effettivi sono solo 44. E c'è un giudice di pace ogni 231.624 abitanti ed uno ogni 24.056 imprese

«Le 126mila imprese artigiane venete si aspettano una riforma della giustizia che pensi anche al civile e non solo al penale e che il sistema venga sgravato dal problema dei tempi della celebrazione dei processi. La durata dei processi incide negativamente sulla percezione della qualità della giustizia resa nelle aule giudiziarie e ne offusca indebitamente il valore. Ed il costo economico è importante». Parole di Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto a commento dei dati del quinto rapporto «La fotografia della giustizia: un confronto tra regioni» elaborato dall'ufficio studi della federazione.

I dati diffusi da Confartigianato mettono in luce un piccolo miglioramento a livello regionale dovuto più all'efficienza degli addetti ai lavori ed alla dinamica della società civile che dal progresso del sistema giustizia. Il numero dei giudici in Veneto è diminuito rispetto alla precedente rilevazione e risulta scoperto del 13,9% rispetto alla quantità ottimale. Ciò nonostante, la media delle cause pendenti è diminuita a livello regionale, grazie ad un lavoro migliore della magistratura ma anche grazie al calo delle cause aperte dai cittadini.

A livello regionale, c'è un giudice ogni 20.657 abitanti ed un giudice ogni 2.028 imprese. Rispetto alle medie nazionali, entrambi questi dati sono peggiori. In Italia, le medie sono di 15.449 abitanti per giudice e 1.561 imprese per abitante.

E se la giustizia veneta non brilla a livello nazionale, neanche quella veronese spicca positivamente a livello regionale. Al termine del 2020, la provincia di Verona risultava essere quella con il maggior numero di cause aperte (18.383), ma almeno non è quella con il maggior numero di cause pendenti. Per quel che riguarda la giustizia civile, la pianta organica per Verona è di 53 giudici, tra ordinari e onorari. Quelli che risultano effettivi, però, sono solo 44 e questo significa che la giustizia scaligera è scoperta per il 17%. E tra i giudici di pace, la situazione è anche peggiore. Anzi, è la peggiore del Veneto. A Verona, su una pianta organica di 28 giudici di pace, ce ne sono 4 effettivi. Significa una scopertura all'85,7% e significa che c'è un giudice di pace ogni 231.624 abitanti ed uno ogni 24.056 imprese.