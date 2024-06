Sistemi di sicurezza sempre più evoluti, calano rapine agli uffici postali

L'impegno di Poste Italiane per garantire standard di sicurezza sempre più elevati è costante e passa soprattutto attraverso sistemi tecnologicamente evoluti e una stretta collaborazione con le forze dell'ordine. Tutto ciò ha consentito di contrastare efficacemente gli atti criminosi tanto che il fenomeno delle rapine effettuate negli uffici postali è in costante diminuzione a Verona e nel Veneto sono in linea con i dati nazionali.

Nel 2024 non si sono ancora verificate rapine negli uffici postali del Veronese, mentre l'anno scorso ne sono state messe a segno due. E a livello nazionale, nei primi cinque mesi di quest'ano, le rapine sono diminuite del 29% rispetto allo stesso periodo del 2023. Un risultato raggiunto anche grazie agli investimenti dell'azienda, che hanno consentito di installare nei 198 uffici postali di Verona e provincia impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 630 telecamere. Occhi elettronici che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne, consentono attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi ai Postamat, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell'ordine.

Gli uffici postali di Verona e provincia, inoltre, sono dotati di dispositivi a protezione del contante tra i quali: caveau e speciali casseforti che oltre a molteplici sistemi di accesso possono essere aperte solo negli orari stabiliti preventivamente impostati tramite i timer di sicurezza.

Per quanto riguarda le postazioni operative, sono 422 gli sportelli dotati di RollerCash, un particolare sistema dinamico che mette costantemente in sicurezza il contante in particolari casseforti, ad apertura temporizzata, collegate alle postazioni operative. I cassetti delle postazioni, oltre a essere aperti automaticamente solo alla conclusione di un’operazione a sportello, grazie al sistema RollerCash conservano all’interno solo piccole somme utili a gestire eventuali resti dei pagamenti in contanti.

Questi sistemi, oramai molto conosciuti, hanno effettivamente contribuito a un notevole attenuazione degli eventi criminosi attuati con la modalità della rapina. E ulteriori misure sono state introdotte a protezione dei Postamat, come ad esempio la "ghigliottina", ovvero una paratia mobile blindata che impedisce di utilizzare la feritoia attraverso cui passa il denaro da prelevare per introdurre esplosivo o altri meccanismi all’interno della cassaforte stessa rendendo vani i tentativi di attacco.