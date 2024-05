Annunciata la data della presentazione ufficiale del nuovo Rally Due Valli che si disputerà per la prima volta durante l'estate

Il 42esimo Rally Due Valli sarà presentato ufficialmente il prossimo martedì 14 maggio alle ore 20.30 presso la Just Academy di Grezzana. La manifestazione scaligera organizzata dall’Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Sport si svolgerà nel weekend del 27-29 giugno, per la prima volta in estate, e sarà nuovamente valida per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco oltre che per la Coppa Rally di 4^ Zona che questa volta disputerà lo stesso identico percorso permettendo ai piloti di competere in un unico evento.

Tante le novità che saranno presentate il prossimo 14 maggio alla Just Academy di Grezzana, momento sportivo al quale sono invitati tutti gli appassionati. Le prime news arriveranno relativamente al percorso. Lo staff di ACI Verona Sport si è infatti inventato un itinerario molto diverso rispetto alle linee standard del CIAR che, seppur rispettando il formato previsto dai regolamenti, offrirà una sfida inedita e particolarmente intensa. Il parco assistenza, partenza, arrivo e centro direzionale saranno a Verona, mentre le prove speciali saranno un bel mix di tratti legati alla tradizione dell’evento.

Stando a quanto comunicato dagli organizzatori, il Rally Due Valli sarà inoltre il secondo evento del CIAR ad ospitare i test pre evento obbligatori, introdotti a partire dal Targa Florio. Nella giornata di giovedì i concorrenti iscritti al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco avranno quindi la possibilità di provare le vetture su un tratto di strada che, a sua volta, sarà annunciato il prossimo 14 maggio. Grande novità riguarda invece il format, che quest’anno non prevede divisioni tra il CIAR e la Coppa Rally di 4^ Zona. Tutti i concorrenti al 42esimo Rally Due Valli, indistintamente, competeranno nella stessa gara, sullo stesso percorso e con la stessa logistica.

Una grande opportunità per tutti, soprattutto per i piloti locali e per i concorrenti con "le piccole", che potranno confrontarsi alla pari con i "big" e godere della visibilità mediatica offerta sia dalla partenza ed arrivo nel centro storico di Verona che soprattutto dalle dirette televisive. ACI Sport produrrà durante il weekend numerosi collegamenti alcuni dei quali mostreranno tutti i concorrenti. Non solo questo, perché i primi tre equipaggi assoluti partecipanti alla Coppa Rally di 4^ Zona saranno celebrati all’arrivo con una specifica cerimonia del podio.