Pm nel processo Mani Pulite, Raffaele Tito è il nuovo procuratore di Verona

Il plenum del Csm, Consiglio Superiore della Magistratura, ha votato all'unanimità la decisione di nominare Raffaele Tito, 66 anni, nuovo procuratore di Verona. Tito cambia dunque provincia e anche regione, dopo 6 anni di lavoro in Procura a Pordenone.

Raffaele Tito è diventato magistrato nel 1985 e ha sempre svolto le funzioni di pubblico ministero nel corso della sua carriera con l’eccezione dei primi due anni. Il giudice era inoltre conosciuto per essere stato chiamato alla Procura di Milano nel periodo di Tangentopoli, dove trattò uno dei filoni del processo "Mani Pulite" collaborando con il magistrato Francesco Saverio Borrelli.

Negli ultimi anni ha prestato servizio in Friuli Venezia Giulia. Dal 2017 è stato procuratore di Pordenone, dove aveva lavorato anche in precedenza come sostituto. Ma ha avuto anche un ruolo come sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste e poi procuratore aggiunto a Udine.