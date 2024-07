A Villa Buri il raduno nazionale dei capi Agesci, attese oltre 18mila presenze

Sono più di 18mila le capo e i capi dell'Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani) iscritti alla Route nazionale 2024, il percorso culmina in un incontro che si terrà a Villa Buri dal 22 al 25 agosto 2024. L'incontro è stato presentato ieri, 22 luglio, a Verona da Roberta Vincini e Francesco Scoppola, presidenti del comitato nazionale Agesci, dall'assessore alle politiche giovanili e di partecipazione di Verona Jacopo Buffolo, dall'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi e da Claudio Marai, vicecomandante della polizia locale.

L'incontro che si terrà il mese prossimo avviene nel 50esimo anno dalla fondazione dell'Agesci. Da cinquant’anni le capo e i capi si appassionano alla bellezza del servizio e accompagnano le nuove generazioni alla realizzazione di sé come uomini e donne, attraverso il gioco, l’avventura e la strada.

L'evento sarà un grande momento di riflessione collettiva: quattro giorni per partecipare a oltre 60 appuntamenti tra incontri, approfondimenti, momenti di formazione e dibattiti, con lo scopo di analizzare la realtà dei giovani di oggi e definire le sfide e il percorso dell'associazione per i prossimi anni.

Tra gli ospiti che parteciperanno ci sono: Fra Paolo Benanti, presidente della commissione sull'intelligenza artificiale della presidenza del consiglio dei ministri; Enrico Giovannini, economista, statistico ed ex ministo; Elena Bonetti, parlamentare e già ministra per le pari opportunità e la famiglia; Graziano Delrio, già ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Rosy Bindi, già ministra per le politiche per la famiglia; Roberta Pinotti, già ministra della difesa; Giovanni Bachelet, già parlamentare; Simonetta Gola, giornalista e direttrice della comunicazione di Emergency; Don Luigi Ciotti, presidente di Libera; Marco Damilano, giornalista; Claudio Sardo, giornalista; Nello Scavo, inviato speciale di "Avvenire"; Emilio Casalini, giornalista e scrittore; Luciano Scalettari, giornalista; Miriam Giovanzana, fondatrice di Terre di mezzo; Luisa Impastato, giornalista e nipote di Peppino Impastato; Francesca Ambrosoli, giornalista e figlia di Giorgio Ambrosoli; Rosario Maria Gianluca Valastro, presidente di Croce Rossa Italiana; Mario Giro della comunità di Sant’Egidio; Don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans; Lidia Maggi, teologa; Sabino Chialà, priore della comunità di Bose; Sabina Nuti, rettrice della scuola di Sant’Anna di Pisa; Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle entrate; Andrea Piccaluga, economista; Johnny Dotti, pedagogista e imprenditore; Fabio Geda, scrittore e educatore italiano; Enrico Brizzi, scrittore; Alice Rohrwacher, regista e sceneggiatrice; Martoz, fumettista, disegnatore e vignettista; Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico; Zakia Seddiki Attanasio, moglie dell'ambasciatore italiano Attanasio ucciso in Africa.

L’incontro di Verona sarà un momento importante, non solo per i numeri delle persone che saranno coinvolte, ma anche per l’eccezionalità dell’evento: le Route nazionali precedenti si sono tenute nel 1979 a Bedonia (Parma) e nel 1997 ai Piani di Verteglia (Avellino) e hanno rappresentato momenti di snodo dell'associazione, che oggi conta più di 180mila iscritti, tra capi e ragazzi.

A fare da collante alla quattro giorni, il tema della felicità, che rappresenta oggi una scelta politica forte, controcorrente rispetto al negativismo e ai segnali di crisi e sfiducia, e che ritorna anche nel titolo di questo appuntamento: "Generazioni di felicità".

Saranno otto le prospettive da cui si guarderà alla felicità, ciascuna con un proprio percorso specifico: Felici di accogliere; Felici di vivere una vita giusta; Felici di prendersi cura e custodire; Felici di generare speranza; Felici di fare esperienza di Dio; Felici di essere appassionati; Felici di lavorare per la pace; Felici di essere profeti di un mondo nuovo.

«Verona è orgogliosa di ospitare un evento di tale importanza, sia per numero di partecipanti, sia per contenuti e temi trattati - ha affermato l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - Sarà l’occasione per condividere con la città il tema della felicità, al centro del raduno nazionale Agesci. Sarà un evento complesso che porterà a Verona oltre 18mila capi scout e stiamo lavorando quotidianamente per organizzarlo con la massima precisione. Verona, già nota per ospitare numerosi eventi internazionali, non può che essere orgogliosa per questo nuovo appuntamento per il quale metteremo in campo tutte le nostre competenze professionali. Infine, si tratta di una grande opportunità per la città: come assessora alla sicurezza spesso mi confronto con situazioni critiche che coinvolgono giovani. Quasi sempre è una questione di avere o non avere avuto opportunità. I giovani scout hanno opportunità! Il mio personale augurio è che la città di Verona e tutti noi viviamo questo evento come una sorta di riflessione collettiva sulle opportunità che possiamo e dobbiamo dare ai nostri giovani».

«Fin dall’inizio, insieme al sindaco Tommasi, abbiamo fortemente voluto ospitare la Route nazionale capi scout poiché rappresenta una grande opportunità per Verona - ha aggiunto l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo - Accogliere nella nostra città decine di migliaia di capi scout significa riconoscere l’impegno educativo gratuito e volontario di migliaia di ragazze e ragazzi nella nostra città e nel nostro paese. L’evento sarà una occasione importante per essere al centro di un dibattito educativo e valoriale che dalla crescita e la cura del bene comune porta alla generazione di felicità. Lo scoutismo ha una storia profonda nel nostro territorio che gli ha permesso di superare la dittatura e celebrare lo scorso anno il suo centenario. Lo spirito di lasciare i luoghi attraversati meglio di come sono stati trovati si sposa perfettamente con la cura della città che vogliamo avere. La portata dell’evento è senz’altro sfidante ma sarà per Verona una grande occasione per riflettere sul benessere della nostra comunità».

«Numerosi sono gli obiettivi di questo incontro - hanno dichiarato Roberta Vincini e Francesco Scoppola, presidenti del comitato nazionale Agesci - Dal coinvolgere i capi dell'associazione in un’esperienza fortemente motivante che possa regalare un tempo di qualità, nuove energie, nuove parole, nuovi contenuti per l’educazione; all’offrire un’occasione unica di confronto sugli orientamenti educativi e sociali attuali; dalvalorizzare il contributo dei 50 anni di storia dell’Agesci e posizionare l'associazione nella società e nella Chiesa come attore importante di cambiamento nel presente; all’identificazione di nuove risposte, nuovi equilibri e nuovi assetti di fronte alle sfide educative attuali».

«La polizia locale sarà impegnata in questo evento alla luce della considerevole affluenza prevista, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti - ha concluso il vicecomandante della polizia locale Claudio Marai - Saremo presenti sul territorio con numerose pattuglie e attiveremo un monitoraggio dinamico di tutte le sedi coinvolte nella manifestazione, per rispondere prontamente ad ogni esigenza».