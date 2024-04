Raduno degli alpini a Caldiero con riflessione sul contributo dato durante la pandemia

Con l'emergenza ormai archiviata, gli alpini veronesi ricorderanno e rifletteranno sul ruolo che hanno avuto durante la pandemia. E lo faranno in una serata che aprirà il primo Raduno Macrozona Battaglione Alpini Monti Lessini, in programma a Caldiero dal 26 al 28 aprile.

I ricordi dei momenti più bui del 2020 e del 2021 sono ancora vividi nella memoria di tutti. Momenti in cui gli alpini veronesi si sono schierati al fianco della collettività, sanificando strade, confezionando e distribuendo casa per casa mascherine e viveri ed anche riallestendo strutture sanitarie dismesse dove ospitare i malati. Uno spiegamento di volontari e forze che è proseguito poi nei centri tamponi e centri vaccinali. In numeri, si tratta di una mobilitazione che in due anni ha mosso 1.012 volontari per un totale di 7.095 turni e ben 54.937 ore di lavoro. Traslato in denaro, si tratta di un milione e mezzo di euro.

E nel prossimo fine settimana si potranno ripercorrere questi due anni di intenso lavoro svolto da alpini e volontari di protezione civile di Ana Verona durante il Raduno Macrozona Battaglione Alpini Monti Lessini che si terrà a Caldiero.

Il raduno, che coinvolge le zone Adige Guà, Medio Adige, Val d'Alpone, Val d'Illasi, si aprirà venerdì sera alle 20.45, al teatro parrocchiale di Corso Alcide De Gasperi, con la conferenza su "Il ruolo degli Alpini veronesi in tempo di Covid" e la proiezione del docufilm "Le sette giornate di Bergamo". «Sarà molto interessante perché si tratta del primo momento di discussione e riflessione sul Covid, a cui parteciperanno anche molti sindaci del Veronese - ha dichiarato Maurizio Trevisan, presidente di Ana Verona, (nel video) - Ricorderemo anche l’esperienza dell’allestimento dell’ospedale d’emergenza di Bergamo, cui hanno partecipato anche squadre veronesi».

Il programma del Raduno prosegue sabato, spostandosi a Caldierino. In Piazza Don Marcellino Olivieri e al centro ricreativo parrocchiale don Giuseppe Verzini, scende in campo la protezione civile di Ana Verona. Al mattino, dalle 9.30 alle 12.30, rassegna di mezzi, attrezzature e macchinari con dimostrazioni pratiche sul loro utilizzo, in collaborazione con i vigili del fuoco. Il pomeriggio, dalle 14.30 alle 16,30, dimostrazioni d’intervento con i cani e gli operatori del nucleo cinofilo. La sera, alle 20.45, al centro parrocchiale don Verzini, il concerto a ingresso libero della fanfara sezionale dell’Ana Verona di Caldiero e della fanfara storica Monte Pasubio della sezione di Vicenza.

Domenica mattina il momento clou della tre giorni con la sfilata alpina che richiamerà migliaia di penne nere. Il ritrovo è fissato in Via Villa Trezza a Caldierino. La partenza è prevista alle 9.30 con arrivo al Monumento dei Caduti dove alle 10 è in programma l'alzabandiera, la deposizione di una corona e gli interventi delle autorità presenti. Alle 11 la messa animata dal coro dell’Ana "El Biron" sarà concelebrata dal cappellano sezionale don Rino Massella e dal parroco di Caldierino don Claudio Bonomo.