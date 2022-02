Raccolta del verde domestico, attivabile il servizio gratuito di Amia

Anche quest'anno prosegue l'iter di accesso e registrazione informatica per usufruire del servizio di raccolta del verde domestico di Amia. Da luglio 2020, l'azienda aveva introdotto importanti novità sulla raccolta e il ritiro di sfalci e ramaglie. Un servizio che, a differenza di numerose altre città italiane, è totalmente gratuito.

Gli utenti interessati devono registrarsi tramite un modulo sul sito Amia, compilando con i propri dati e richiedendo l'adesivo per l'anno 2022 (per coloro che sono già in possesso del bidone) o il bidone e l'adesivo per l'anno corrente. Una volta terminata la registrazione, i cittadini riceveranno da Amia, dopo le apposite verifiche, una mail con tutte le informazioni utili al ritiro del bollino, del bidone (per chi sprovvisto) ed il relativo calendario della raccolta. Gli utenti dovranno poi recarsi nell'isola ecologica di Via Avesani per il ritiro, in base alla data d'appuntamento indicata nell’apposita mail.

Nel bidone possono essere raccolti lo sfalcio dell'erba domestica e le potature di ridotte dimensioni, mentre potature di grosse dimensioni o grandi quantità di sfalcio possono essere conferite gratuitamente nelle isole ecologiche di Via Avesani e Mattaranetta.



(Bidone per lo sfalcio con l'adesivo del 2021)

Tutti i bidoni con l'adesivo 2021 saranno regolarmente svuotati fino a fine aprile 2022, termine ultimo di registrazione per l’anno in corso.

Le modalità di raccolta del verde introdotte nel 2020 riguardano sia i cittadini residenti in zone servite da cassonetti stradali, sia quelli che abitano in aree dove la modalità di raccolta del verde e dell’umido avviene attraverso il porta a porta.

Ad oggi sono circa 6.000 le utenze registrate a questo specifico servizio a richiesta che va rinnovato annualmente per esigenze legate alla Tari.