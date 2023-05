Pattinaggio artistico, finale mondiale per quartetto di Vigasio ma la Fisr non paga

Il sogno, la paura e la speranza. Tante emozioni concentrate in poco tempo per quattro ragazzi appassionati di pattinaggio artistico. Il sogno è quello di partecipare alla finale di Coppa del Mondo nella loro categoria. Un sogno raggiunto per meriti sportivi ma che rischia di sfumare per ragioni economiche. Ma la paura di non poter pattinare in finale sta facendo posto alla speranza grazie ad una raccolta fondi, lanciata nei giorni scorsi e completata ormai al 50%.

I quattro giovani sportivi si chiamano Anna, Eleonora, Nicol e Marco. Insieme formano il Quartetto Pragma della scuola di pattinaggio artistico di Vigasio. Il 28 aprile scorso, la Fisr (Federazione italiana sport rotellistici) ha inviato loro la comunicazione che tanto attendevano. Grazie ai risultati ottenuti durante il campionato italiano assoluto di pattinaggio nella categoria "Quartetti Senior", i quattro pattinatori si erano qualificati per la finale di Coppa del Mondo, in programma dal 12 al 18 giugno 2023 a San Juan, in Argentina.

Ma nella stessa lettera in cui il Quartetto Pragma ha avuto conferma della qualificazione, in fondo si legge: «Le spese di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio saranno a carico delle società partecipanti e non è prevista fornitura di abbigliamento e body della nazionale». Anna, Eleonora, Nicol e Marco devono dunque pagarsi tutto da soli, con l'aiuto delle associazioni sportive. Una spesa grande, che il gruppo ha deciso di ammortizzare con una raccolta fondi.

«Aiutaci con un piccolo contributo a coronare il nostro sogno mondiale», ha scritto il Quartetto Pragma su GoFundMe, sito da cui è possibile effettuare in sicurezza una donazione che permetterà ai quattro pattinatori artistici di volare in Argentina.

Le donazioni si raccolgono a questo indirizzo dallo scorso 30 aprile. L'obiettivo della raccolta è di raggiungere almeno 1.000 euro. E finora ne sono stati raccolti quasi 500.