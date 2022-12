La compagnia teatrale "La Graticcia" scende in campo con gli ex gialloblu dell'Hellas Verona per un'iniziativa benefica

La Graticcia affianca l’associazione degli ex calciatori del Verona nella raccolta fondi per il sociale. Al Teatro Gresner sarà possibile acquistare il tradizionale calendario 2023 dell’associazione Ex Calciatori Hellas Verona

Sabato alle 21.15 e Domenica alle 17.30 La Graticcia andrà in scena al Teatro Gresner con le due ultime repliche dello spassosissimo spettacolo "È tutta una farsa". Vit dichiara: «Siamo quasi arrivati alla metà della nostra stagione invernale e siamo pronti a salutare lo spettacolo che ci ha riempito di soddisfazioni in questo 2022. Per festeggiare l’imminente Natale, abbiamo deciso di sostenere una realtà a noi molto cara, che da anni si distingue per iniziative sociali sul nostro territorio». Infatti, in occasione delle ultime due repliche al Teatro Gresner del 2022, sarà possibile acquistare il tradizionale calendario dell’associazione Ex Calciatori Hellas Verona, realizzato per sostenere i diversi progetti sociali che li impegna sul territorio.

Pierino Fanna, indimenticato e indimenticabile protagonista dello scudetto 84-85, afferma: «Da diversi anni continua il nostro impegno a sostegno dei più bisognosi che ha dato origine a una Onlus. Da dieci anni elaboriamo, per tutti i tifosi, dei simpatici calendari con le foto dei giocatori più o meno conosciuti che hanno vestito i colori gialloblù. Anche quest’anno ci impegneremo a devolvere l’intero ricavato da questa vendita a persone bisognose che quotidianamente vivono il nostro territorio».

Fin dalla nascita de La Graticcia, Fanna ha dimostrato affetto nei confronti della compagnia, Giovanni Vit ricorda: «Piero è sempre stato un amico di famiglia, è stato lui il primo a dare la sua adesione quando un anno e mezzo fa abbiamo deciso di inaugurare il Teatro Gresner. Per noi è un grande onore poter aiutare lui e tutti gli ex gialloblù che hanno realizzato il più grande sogno sportivo della nostra città». Fanna orgogliosamente spiega: «Ogni mese del calendario è dedicato ad uno o due giocatori, quest’anno il ruolo prescelto come tema è “l’ala”. Agosto è dedicato a me con tre fotografie, ma si possono incontrare, durante l’anno, le foto di Camoranesi e di Caniggia, di Bassetti e del Mister Osvaldo Bagnoli». La Graticcia è felice di proporre al proprio pubblico un simpatico regalo di Natale per gli “amici sportivi veronesi”, con la gioia di aver fatto anche del bene.