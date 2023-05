Ha bisogno di un passeggino speciale, un successo la raccolta fondi per Gabriele

È andata a buon fine in meno di una settimana la raccolta fondi per Gabriele Turazzi, bambino veronese di 7 anni che aveva bisogno di uno speciale passeggino per essere trasportato. Il bimbo è infatti affetto da tetraparesi discinetica o spastica, che comporta enormi difficoltà nel movimento delle braccia e delle gambe. Un quadro clinico, complicato anche da un'ipotonia del tronco e del collo, che gli rende difficile stare dritto con la schiena e con la testa.

Giorgia e Fabrizio Turazzi, madre e padre di Gabriele, sei giorni fa avevano lanciato una raccolta fondi su GoFundMe. L’obiettivo era di raggiungere i 10mila euro che servivano ad acquistare un passeggino che permetta al bimbo di andare in bicicletta, trascinato o spinto da un genitore.

Gabriele, sin da quando è nato, è sempre stato trasportato dai suoi genitori con un carrettino da bicicletta riadattato con non pochi sforzi. «Una soluzione che fino ad oggi ha funzionato», si legge sul testo che accompagna la raccolta fondi. Ma il bambino ora è cresciuto ed il carrettino non è più sicuro.

La nuova soluzione individuata dai genitori è uno speciale passeggino prodotto in Inghilterra e riconosciuto come ausilio medico in Italia. Il suo costo è di 6mila euro, a cui si aggiungono le spese di spedizione, i dazi e l'Iva. La famiglia Turazzi ha quindi posto come obiettivo della raccolta fondi la cifra di 10mila euro. Somma che è stata addirittura superata grazie a quasi 200 donazioni. Gabriele Turazzi potrà quindi tornare con il papà e con la mamma tra le sue amate montagne e in quei luoghi raggiungibili con il suo nuovo passeggino.