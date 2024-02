Raccolta firme per legalizzare la coltivazione domestica della cannabis: sabato banchetto informativo in piazza Erbe

50 caffè in 43 città. Dal 1° al 4 febbraio si tengono i "Cannabis Cafè", nati all’interno dell’iniziativa "Io Coltivo" lanciata lo scorso dicembre dall’associazione Meglio Legale, con il sostegno di oltre trenta partner, per promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare per legalizzare la coltivazione domestica della cannabis.

A oggi, spiegano gli organizzatori, la raccolta firme sarebbe già oltre la metà del suo obiettivo, con 30.000 sottoscrizioni raccolte rispetto alle 50.000 richieste dalla legge italiana per poter depositare la proposta di legge in Parlamento.

A Verona, sabato 3 febbraio, dalle ore 15 alle 18.30, sarà presente un banchetto informativo organizzato dall’associazione Verona Radicale. Successivi banchetti sono previsti, nella stessa fascia oraria, per sabato 17 e domenica 25 febbraio.

«La raccolta firme in corso è solo l’ultimo di molteplici tentativi che in Italia sono stati fatti per superare il proibizionismo e giungere a un approccio improntato alla legalizzazione e alla riduzione del danno - afferma Marco Vincenzi, coordinatore di Verona Radicale -. L’evoluzione politica che chiediamo su questo tema è confortata dal fatto che anche altri Paesi, come la Germania, stanno andando in questa direzione. E lo è, ancor più, dai dati che provengono dagli Stati che già da tempo hanno legalizzato la cannabis, nei quali, a seguito della legalizzazione, il consumo non è di certo aumentato ma, anzi, è rimasto stabile o addirittura diminuito».

«Sulla cannabis il Governo italiano propone un approccio fortemente involuto che fomenta le numerose fake news che circolano sul tema. Il fenomeno esiste nonostante il proibizionismo, parliamo di 6 milioni di consumatori, circa il 10% della popolazione, che le istituzioni lasciano nelle mani degli spacciatori. Politiche che partano dall’apertura di canali legali per l’approvvigionamento di cannabis offrirebbero enormi benefici alla società, come lo smantellamento del mercato nero delle mafie, fatto di 6,6 miliardi di euro l’anno. Pensiamo poi agli effetti che si avrebbero sul carico giudiziario e sul sovraffollamento carcerario, se contiamo che di 56.196 detenuti presenti in carcere al 31 dicembre 2022, oltre 19 mila erano persone alle prese con una condanna ai sensi del Testo Unico sulle Droghe. Ma la vera rivoluzione sarebbe la diffusione di un consumo informato e responsabile, con l’offerta di un prodotto controllato e rispondente a standard qualitativi a tutela della salute di chi lo usa», conclude Vincenzi.

La proposta di legge, spiegano i promotori, mira a consentire la coltivazione domestica fino a quattro piante di cannabis, esclusivamente per uso personale. Allo stesso tempo, prevede la creazione delle Associazioni di Coltivatori (Cannabis Social Club) con lo scopo della coltivazione della cannabis e della sua distribuzione solamente ai membri. Inoltre, si prevede la decriminalizzazione dell’uso personale; ciò vuol dire che sarà consentito il trasporto fino a trenta grammi e che le sanzioni amministrative oggi previste, come il ritiro della patente e del passaporto, verranno abolite. Continuerebbe naturalmente a essere sanzionata penalmente la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di cannabis.

È possibile firmare la proposta di legge esclusivamente online con SPID sul sito https://www.iocoltivo.org/