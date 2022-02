Conclusa la raccolta beni degli studenti per i senzatetto: «Sono stati in tantissimi a donare»

Si è conclusa nel fine settimana la raccolta annuale di beni per i senza dimora organizzata da UDU- Unione degli Universitari di Verona, Rete degli Studenti Medi e Yanez. Da lunedì a venerdì, per 5 giorni di fila, è stato possibile donare beni di vario tipo, poi consegnati dagli organizzatori alla Ronda della carità e l’associazione One Bridge to Idomeni.

«Siamo veramente contenti di come è andata la raccolta. Durante questi 5 giorni sono stati in tantissimi a donare: cibo, vestiti, coperte e tanto altro. È così che Verona si dimostra solidale verso gli ultimi, gli esclusi e gli emarginati», afferma Laura Bergamin, coordinatrice di UDU Verona.

«Per noi la raccolta è un’occasione per creare rete di solidarietà nella città. Abbiamo incontrato centinaia di persone durante la raccolta e sono stati contenti di poter donare beni che possano rendersi utili a chi deve affrontare il freddo, la povertà e spesso, purtroppo, l’indifferenza. Non finisce qui, il nostro impegno continuerà affinché nessuno debba più soffrire a causa di un sistema iniquo», conclude Camilla Velotta, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Verona.