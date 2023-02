Vestiti, cibo e beni di prima necessità, raccolti dagli studenti per le persone meno fortunate

Si è conclusa sabato l'annuale raccolta di beni per persone senza dimora e rifugiate, organizzata per il quinto anno consecutivo dall’Unione degli Universitari Verona, la Rete degli Studenti Medi di Verona, Yanez e SPI- CGIL, in collaborazione con ANPI, One Bridge to Idomeni, la Ronda della Carità e Spazio ABC.

Nei pomeriggi della scorsa settimana, da lunedì a sabato, nelle sedi che hanno dato la propria disponibilità è stato possibile donare non solo vestiti, ma anche alimenti e prodotti di prima necessità, che saranno a breve distribuiti a persone senza dimora e rifugiate tramite associazioni del territorio.

«I risultati dell’attivazione di ben cinque spazi in diversi quartieri della nostra città sono stati evidenti: questo coinvolgimento ha portato a raccogliere una gran quantità di vestiti, alimenti e beni di prima necessità», ha commentato Laura Bergamin, coordinatrice dell'Unione degli Universitari di Verona (Udu Verona).

«Siamo consapevoli che questo genere di attivazione cittadina non possa essere la definitiva soluzione politica ad un problema reale. È stato però entusiasmante lo spirito di solidarietà della comunità veronese che ha partecipato attivamente ad un impegno più grande che fa la differenza a molte persone, attenzionando situazioni di disuguaglianza», ha concluso il coordinatore della Rete degli Studenti Medi Enrico Todesco.