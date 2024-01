Nei giorni più freddi, una raccolta di beni per senza fissa dimora e rifugiati

Rete degli studenti medi, Unione degli universitari, lo Spi Cgil e il Circolo Arci Yanez di Verona, in collaborazione con la Ronda della Carità e con One Bridge to Idomeni, hanno organizzato una raccolta di beni per persone senza fissa dimora e rifugiate. Grazie alla disponibilità delle sedi associative la raccolta si svolgerà da domani, 31 gennaio, a sabato 3 febbraio dalle 15 alle 19.

I beni da donare si potranno portare nella sede di Anpi in Via Cantarane 26; nello Spazio ABC di Piazza Brodolini; e nelle sedi del sindacato dei pensionati di Cgil di Via Centro 112, di Via Betteloni e di Via Beniamino Romagnoli 13a.

Le associazioni raccoglieranno beni di prima necessità come: coperte, vestiti maschili, biancheria intima pulita, cibo in scatola e secco, pasta, riso, olio, zucchero, farina, prodotti di igiene personale, telefoni usati, powerbank, torce e altro che possa essere utile.

«In un sistema iniquo, molte persone rimangono invisibili e vivono in condizioni precarie. Durante i mesi più difficili, è essenziale la partecipazione della cittadinanza», ha dichiarato Zoe Zevio, della Rete degli Studenti Medi Verona. «Riconosciamo che la solidarietà da sola non basta e aspiriamo a una società che non marginalizzi ma che garantisca dignità per tutti», ha aggiunto Laura Bergamin, coordinatrice di Udu Verona, cui fa eco Sofia Modenese, presidente del Circolo Arci Yanez: «Il nostro gesto concreto vuole sensibilizzare rispetto alla necessità di giustizia sociale tutto l’anno». Ed il segretario di Spi Cgil Adriano Filice conclude: «Siamo lieti di partecipare anche quest’anno, mettendo a disposizione le nostre sedi nei quartieri. Tale iniziativa ha un valore di impegno di collaborazione con studenti e giovani, un chiaro esempio di un patto intergenerazionale, per promuovere iniziative rivolte a chi ne ha più bisogno».