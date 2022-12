Questura all’ex Caserma San Bernardino: la giunta richiede il piano del traffico

In vista di un possibile trasferimento della questura di Verona all’ex Caserma San Bernardino, la giunta comunale scaligera ha deliberato l’atto di indirizzo che prevede la redazione dello studio del traffico per migliorare la viabilità della zona, incentivare la mobilità sostenibile e attuare le misure necessarie per un impatto positivo sulla vita dei cittadini. Sulla scorta del documento che sarà prodotto, la giunta si esprimerà successivamente.

L’indicazione dell’Amministrazione punta l’attenzione sulle conseguenze viabilistiche che l’intervento avrà sulla zona, tenuto conto della vicinanza di altri due immobili per i quali è in corso l’iter di nuova destinazione e utilizzo. Si tratta dell’ex Caserma Riva di Villasanta, che sarà destinata a sede unica dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio, e dell’ex Caserma Busignani dove sorgerà il Federal Building, polo che ospiterà gli uffici periferici di vari Ministeri e gli archivi del Tribunale.