Sicurezza, Massucci incontra i sindaci veronesi in Provincia: «Confronto necessario»

Nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno, nella Loggia di Fra’ Giocondo a Verona, il questore di Verona Roberto Massucci ha incontranto il presidente della Provincia Flavio Pasini e i sindaci veronesi che si sono riuniti per l’Assemblea del Palazzo Scaligero.

Un'occasione per il questore, in carica a Verona da aprile, per presentarsi ai primi cittadini e ribadire la necessità di confrontarsi sul tema della sicurezza.

«Quello di oggi non è solo un atto di cortesia istituzionale – ha sottolineato il Questore Massucci –, è anche un confronto necessario. Perché è importante ragionare su un progetto di sicurezza per la città e la provincia con i Sindaci, che conoscono il territorio e le persone dei Comuni che amministrano».

«Abbiamo accolto con piacere la richiesta del questore di intervenire all’apertura di questa assemblea – ha affermato il presidente Pasini –. È un gesto che indica una disponibilità, davvero apprezzata, al confronto e alla collaborazione, nel totale rispetto delle diverse e reciproche competenze, per garantire una maggior sicurezza alle nostre comunità».

Nella seduta di martedì, l’Assemblea ha poi votato una variazione del bilancio di previsione 2023–2025 che, per l’anno in corso, sostituisce la previsione di accensione di nuovi mutui attingendo dai 26,1 milioni dell’avanzo destinato agli investimenti e, per 7 milioni circa, dagli 86,6 milioni di avanzo disponibile.

A incidere sui conti per i prossimi anni, soprattutto sul piano delle opere pubbliche, sono i prezzi dei materiali e i costi per gli adeguamenti progettuali e normativi. Ad esempio, per il settore Edilizia Scolastica, la spesa preventivata e messa in bilancio per la nuova palestra a Valeggio passa da 1,96 a 2,7 milioni di euro, sia per il lievitare dei prezzi dei materiali, sia per la definizione più puntuale dei criteri del Pnrr che prevedono, in questo caso, la costruzione di un edificio a impatto ambientale prossimo allo zero.

Non meno rilevanti le variazioni degli importi per le opere sulla viabilità provinciale. A pesare sono soprattutto gli interventi sui ponti, come quello sul Vajo Cavallo lungo la Sp 6 nel territorio di Grezzana, che passa da 1,7 a 6,78 milioni di euro, o il rifacimento dell’attraversamento sul torrente Illasi in località Carrozza a Colognola, cresciuto da tre a quattro milioni di euro circa. A incidere in questi ultimi due casi, oltre all’aumento del costo dei materiali, anche le soluzioni progettuali sviluppate in seguito alle recenti analisi sulle strutture, che hanno restituito esiti con alcune criticità in più rispetto a quanto previsto.