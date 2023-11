Raccolta dei rifiuti a Verona, il Comune lancia un questionario online per migliorare il servizio

Per migliorare e adeguare il servizio di raccolta e di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, Comune, Amia e Solori in collaborazione con l'università degli studi di Verona invitano i cittadini a rispondere ad un questionario online via email, per coloro che abbiano ricevuto l'invito per posta elettronica, oppure tramite il seguente sito: https://limesurvey.univr.it/ index.php/777581?lang=it.

Secondo quanto indicato in una nota del Comune di Verona, rispondere alle domande richiederà 10 minuti di tempo. L’adesione è ovviamente volontaria e le risposte saranno trattate e analizzate in forma anonima e aggregata. Il questionario sarà diffuso anche attraverso i canali social del Comune di Verona (Facebook, Instagram, canale Telegram) e dell’università scaligera, nonché pubblicato sui siti istituzionali di Comune, Università, Amia e Solori, al fine di avere quanti più feedback possibili.