Associazioni, imprese sociali ed enti del terzo settore, parte la mappatura

Valorizzare le realtà del terzo settore mettendole in rete, per intercettare e rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e delle cittadine tramite percorsi di co-programmazione e co-progettazione. Sono queste le priorità e i punti di forza alla base del progetto di "Mappatura del terzo settore veronese" avviato dal Comune di Verona.

«L'idea della mappatura nasce dalla volontà di potenziare, migliorare ed accrescere la rete collaborativa tra Comune ed enti del terzo settore attraverso una fotografia aggiornata del tessuto sociale attivo, dell’intero ecosistema collaborativo, ma anche delle opportunità dal medesimo generate e, al contempo, dei bisogni emergenti alla luce della riforma del terzo settore - ha spiegato l'assessore al terzo settore Italo Sandrini - Grazie alla disponibilità degli enti del terzo settore e delle diverse organizzazioni di cittadini attivi che sceglieranno di partecipare a questa iniziativa, sarà possibile produrre una mappatura reticolare dei soggetti civici e delle relazioni che intercorrono tra questi e la pubblica amministrazione. L’obiettivo non è quindi solo documentare quanto esiste già sul territorio, ma anche restituire bisogni e risorse di ogni soggetto, per favorire la generazione di modalità innovative e spazi di collaborazione. Si punta a valorizzare e supportare le realtà dell’associazionismo favorendo le reti, ascoltando i bisogni, per strutturare percorsi-strumenti a supporto, recependo proposte e sollecitazioni per rispondere concretamente alle esigenze del territorio. Un modo capovolto di rapporto tra pubblica amministrazione e associazioni che sicuramente darà frutti in un’ ottica di dare soluzioni innovative a problemi irrisolti. La riforma, infatti, prevede due aspetti: non solo la coprogettazione ma, soprattutto, la coorganizzazione, che vuol dire una partecipazione diretta alla creazione di iniziative in favore del territorio, dove non è il Comune a dettare tempi e regole ma piuttosto a mettersi a servizio di tutte le realtà associative».

Il questionario di mappatura delle realtà sociali del territorio veronese è stato illustrato dall’assessore Sandrini insieme ai presidenti delle circoscrizioni Riccardo Olivieri, Raimondo Dilara, Rita Andriani e ai consiglieri di circoscrizione Andrea Avanzi, Salvatore Petitto, Alessandro Rigo e Angela Valbusa.

Il questionario può essere compilato online sul sito del Comune di Verona fino al 28 luglio 2023. Una raccolta dati rivolta esclusivamente ai rappresentanti di enti del terzo settore, imprese sociali e libere forme associative. Oltre alla compilazione online, saranno inoltre organizzate alcune giornate di sportello itinerante nelle sedi delle circoscrizioni.

Il questionario è stato strutturato e condiviso con i presidenti e delegati delle circoscrizioni per favorire un processo partecipato ed agevolare così l’intercettazione del numero più ampio possibile di realtà, cercando di raggiungere anche quelle più piccole e meno abituate ad interagire con l'ente pubblico. L’intento è infatti realizzare una prima analisi dei dati entro la fine dell’estate con un momento di assemblea pubblica di restituzione e proposta.

Riccardo Olivieri della terza ircoscrizione ha commentato: «Una bellissima iniziativa, che ha coinvolto direttamente le circoscrizioni che rappresentano ogni giorno il primo punto di riferimento per le associazioni e i cittadini». E Raimondo Dilara dalla quinta circoscrizione ha aggiunto: «È fondamentale strutturare una rete condivisa per capire bene come riuscire a intersecare fra loro le diverse e tante attività svolte sul territorio dalle associazioni». Rita Andriani della sesta circoscrizione ha dichiarato: «Anche in passato si era provato a portare avanti la realizzazione di un albo delle associazioni. Bene che ora si inizi concretamente. Si tratta di realtà numerose e molto attive che necessitano però di essere messe in relazione fra loro». E Andrea Avanzi della prima circoscrizione ha voluto sottolineare che «si può generare una fotografia di quelle che sono le realtà del terzo settore, per un coordinamento migliore e più funzionale alla riuscita dei progetti in favore della cittadinanza». Dalla settima circoscrizione, Alessandro Rigo ha detto: «Una esigenza sentita. Come in altre circoscrizioni anche la nostra ha avviato un percorso di ricognizione, invitando del diverse associazioni per un primo confronto di ascolto e conoscenza». Salvatore Petitto, per la quarta circoscrizione, ha detto: «Stiamo procedendo, all’interno delle diverse commissioni circoscrizionali, alla programmazione di incontri con le diverse realtà attive sul territorio, per capire come poter lavorare con loro e fare rete». E la presidente dell'ottava circoscrizione Claudia Annechini ha concluso: «Risulta fondamentale al fine di avere un quadro completo di chi opera sul territorio costituire una sorta di archivio online permanente. Tale strumento può farsi promotore di un lavoro di rete, in cui gli enti del territorio possano offrire il loro contributo ideale, progettuale e critico alla circoscrizione».