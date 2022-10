"Il Quartiere che vorrei". Il Comune di Verona incontra i cittadini della Quarta Circoscrzione

Prosegue il tour dell’Amministrazione di Verona tra i quartieri, all’insegna del dialogo, del confronto e dell’inclusione, per una città più vivibile, con "meno paure" e "meno solitudine". Il terzo incontro dell’iniziativa "Il Quartiere che vorrei" si terrà in Quarta Circoscrizione mercoledì 26 ottobre alle 20.30 nella sala polifunzionale Alberto Benato in via Mincio 12, alle Golosine.

Interverranno alla serata le assessore alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, alle Politiche sociali Luisa Ceni, l’assessore alle Politiche giovanili e partecipazione Jacopo Buffolo e l’assessore alla Mobilità e Traffico Tommaso Ferrari. Presente anche il presidente della Circoscrizione quarta Alberto Padovani.

Come di consueto, l’incontro affronterà principalmente i temi legati alla sicurezza e alle questioni giovanili, declinati al territorio della Quarta Circoscrizione. Protagonisti della serata saranno i cittadini, che potranno intervenire con domande, proposte e riflessioni.

«La partecipazione agli incontri delle scorse settimane conferma la bontà del metodo scelto – afferma l’assessora alla Sicurezza Zivelonghi -. I cittadini sentono forte la necessità di far sentire la propria voce, illustrando le principali questioni da risolvere per migliorare la qualità della vita nei quartieri. Siamo consapevoli che il lavoro da fare è tanto e abbiamo già iniziato ad impostarlo, riteniamo questi momenti di dialogo e confronto fondamentali per trovare le soluzioni migliori e adatte alla diverse zone della città. Sono incontri preziosi anche perché contribuiscono fortemente a evidenziare le diversità del territorio e delle istanze dei cittadini».