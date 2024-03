Donne, disabilità e discriminazione, tavola rotonda di Ugl per l'8 Marzo

In Italia sono circa 1,7 milioni le donne con disabilità e spesso sono vittime di una discriminazione multipla. Come donne condividono la mancanza di pari opportunità che prevale nella nostra società e come persone con disabilità soffrono di restrizioni e limiti alla partecipazione sociale. Per questo motivo il giorno dedicato alla Festa della Donna, la segreteria provinciale veronese del sindacato Ugl, attraverso il proprio ufficio dedicato alle politiche della disabilità, ha organizzato una tavola rotonda dal titolo "Quando la disabilità è donna".

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Verona ed è in programma venerdì 8 marzo alle 10.30 nella sala conferenze Ater di Piazza Pozza 1 a Verona. Alla tavola rotonda moderata da Paola Reani interverranno: Valentina Bazzani, giornalista e scrittrice; Federica Gilioli della Unione Italiana Distrofia Muscolare; Marina Marchesini del Gruppo Animatori Lesionati Midollari; e Sofia Parolini dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

«Le donne disabili affrontano quotidianamente molte più difficoltà rispetto sia alle altre donne senza disabilità, sia agli uomini con o senza disabilità - ha dichiarato Pasquale Di Maio, responsabile dell'ufficio politiche della disabilità di Ugl - Tutto diventa più complicato, ad esempio, per conseguire l’accesso ad un alloggio adeguato, alla salute, all’istruzione nonché all’occupazione e alla formazione professionale».

E venerdì, il segretario di Ugl Verona Alberto Pietropoli sarà presente per ringraziare personalmente i relatori che hanno accettato l’invito e il presidente della Provincia di Verona Flavio Massimo Pasini per aver patrocinato l’iniziativa. «Ci sembra giusto evidenziare - ha detto Pietropoli - che nonostante il nostro Paese abbia negli anni introdotto norme migliorative, c’è ancora molto da fare per il pieno raggiungimento dei diritti delle persone con disabilità e per la piena integrazione nella vita sociale e lavorativa».