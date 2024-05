Qualità della vita per fasce d'età, a Verona stanno meglio gli anziani

Una città più a misura di anziani che di giovani, ma comunque con una qualità della vita mediamente alta. Nel quotidiano in edicola oggi, 27 maggio, Il Sole 24 Ore ha pubblicato la quarta edizione dei tre indici generazionali, ovvero le classifiche delle province italiane con il miglior contesto di vita per tre diverse fasce di età: bambini, giovani e anziani.

I tre territori al primo posto nelle tre graduatorie sono Sondrio per i bambini, Gorizia per i giovani e Trento per gli anziani. Il miglior piazzamento per Verona è il 10mo posto nella classifica per anziani. In quella dei bambini, la provincia scaligera è 12esima, mentre è 15esima nella classifica per i giovani.

Il miglior piazzamento per Verona è anche il migliore complessivamente per il Veneto. Meglio del 10mo posto di Verona hanno fatto Padova (ottava), Vicenza (sesta) e Treviso (quinta). E nei dodici parametri presi in considerazione per questa classifica, Verona mostra i risultati migliori nella concentrazione di orti urbani, nella partecipazione degli over 50 alle associazioni di volontariato e nella presenza di geriatri. Invece, il dato peggiore per Verona è l'esposizione degli anziani all'inquinamento acustico.

Nella classifica della qualità della vita dei bambini, Verona è seconda in Veneto dietro all'ottavo posto di Padova. I parametri che spingono la provincia scaligera in alto sono la presenza di tanti giardini scolastici, l'adeguatezza delle competenze degli studenti di terza media e un buon numero di bimbi che praticano sport. Pochi, purtroppo, i progetti del Pnrr per l'istruzione attivati nel Veronese e migliorabile anche l'ampiezza degli spazi abitativi.

Anche nella classifica dei giovani Verona è seconda in Veneto. Migliori di quelli della provincia scaligera sono i risultati di Belluno, piazzato al decimo posto. Tra i vari parametri indagati, Verona eccelle nelle trasformazioni dei contratti di lavoro in contratti a tempo indeterminato, ma anche nella bassa disoccupazione giovanile e nella presenza di aree sportive. Mentre ciò che rende meno vivibile la provincia ai giovani è l'incidenza degli affitti sugli stipendi.