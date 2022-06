Rispetto a giovani e bambini, a Verona vivono meglio gli anziani

Verona risponde meglio alle esigenze degli anziani, bene a quelle dei bambini e meno bene a quelle dei giovani. Oggi, 6 giugno, per la seconda volta, il quotidiano Il Sole 24 Ore ha pubblicato tre classifiche sulla qualità della vita nelle province italiane in base alle fasce di età. La prima graduatoria sulla qualità della vita dei bimbi (età tra 0 e 10 anni), la seconda sulla qualità della vita dei giovani (età tra 18 e 35 anni) e la terza sulla qualità della vita degli anziani (età superiore ai 65 anni). Il miglior piazzamento per Verona è il 13esimo posto nella classifica sul benessere degli anziani. Nella classifica sulla fascia di età dei bimbi, Verona è 40esima; mentre è 79esima nella classifica sui giovani.

Le tre classifiche sono state presentate ieri, durante il Festival dell'Economia di Trento, e sono costruite su 12 parametri statistici forniti da fonti certificate come l'Istat, il Miur, il Centro studi Tagliacarne e l'Iqvia).

La migliore pagella complessiva, Verona l'ha ricevuta nei parametri scelti per misurare la qualità della vita degli anziani. Verona è addirittura quinta in tutta Italia nella speranza di vita a 65 anni ed è 19esima nella spesa per l'assistenza domiciliare e nella presenza di geriatri attivi.

Nella classifica dedicata alla fascia di età più bassa (0-10), Verona è mediamente 40esima, ma con delle valutazioni buone in alcuni parametri come il tasso di fecondità, ovvero il numero medio di figli per donna (Verona è 22esima in questo parametro), o come l'indice di sport tra i bambini (23esima).

Infine, nonostante il 79esimo posto complessivo, non mancano parametri particolarmente positivi anche nella classifica sulla qualità della vita dei maggiorenni under 35. Verona è infatti nona nell'occupazione giovanile e 37esima nel saldo migratorio, ovvero la differenza tra i giovani che scelgono di vivere nel Veronese e quelli che invece dal territorio scaligero partono per andare a vivere altrove.