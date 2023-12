Sicurezza a Verona, Tosi: «Allarme sociale forte». Zivelonghi: «Servono strumenti all’altezza»

In un anno è stato netto il miglioramento della qualità della vita in provincia di Verona. La provincia scaligera è tornata tra le prime dieci in Italia e al primo posto in Veneto nella classifica riportata ieri, 4 dicembre, da Il Sole 24 Ore. Il territorio veronese ha guadagnato 6 posizioni rispetto all’anno scorso posizionandosi al decimo posto in Italia e registrando miglioramenti netti in 3 delle 6 categorie oggetto dello studio.

Sono 90 gli indicatori dell'indagine sulla qualità della vita de Il Sole 24 Ore, alcuni dei quali aggiornati al 2023 per raccontare l’attualità e gli effetti degli eventi e dei cambiamenti che hanno scandito l’anno in corso. Sei le macro aree tematiche: ricchezza e consumi, affari e lavoro, demografia e società, ambiente e servizi, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.

In linea generale, il miglioramento più significativo Verona lo ha ottenuto nella categoria ambiente e servizi. In questa categoria, la provincia è al 27esimo posto in Italia, ma in anno ha scalato ben 44 posizioni. Un miglioramento che l'attuale amministrazione comunale di Verona in parte rivendica, anche se una parte dei 15 parametri che compongono questa categoria si riferiscono a dati provinciali.

Sulla sostenibilità ambientale e sulle risposte al cambiamento climatico, il Comune capoluogo ha sottolineato la fresca redazione del Piano Strategico di Transizione Ecologica e l'avvio del piano di efficientamento energetico. Ma tra gli indicatori presi in esami dall'indagine annuale ci sono anche gli indici sulla qualità della vita di bambini, giovani, anziani e donne, l'accessibilità delle scuole e la digitalizzazione delle amministrazioni. «Si tratta di dati provinciali - ha precisato l'assessore all'ambiente Tommaso Ferrari - Un’area vasta che fa sì che tanti comuni si stiano impegnando verso obiettivi condivisi. Per quanto riguarda la città, dobbiamo continuare a impegnarci per far sì che questo trend migliori sempre di più».

Nelle altre categorie, la provincia di Verona migliora dall'ottava alla quarta posizione in demografia e società. E nella categoria cultura e tempo libero, il salto in avanti rispetto all'anno scorso è stato di 18 gradini.

Il suo lato peggiore in questa classifica, la provincia di Verona lo mostra nella categoria giustizia e sicurezza, dove in un anno lo scivolone l'ha fatta scendere fino al 57esimo posto. Anche in questo caso, i dati si riferiscono al territorio provinciale, ma la sicurezza è un argomento troppo sensibile in città. Un argomento su cui il centrodestra continua a sollecitare l'amministrazione comunale di Verona. «È necessario intervenire tempestivamente per ripristinare la sicurezza che un tempo caratterizzava la nostra città - ha dichiarato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Daniele Polato - La tutela dei cittadini e dei visitatori è di vitale importanza. È giunto il momento che l'amministrazione si svegli dall'immobilismo e agisca con determinazione per garantire la sicurezza che Verona merita, meno convegni e chiacchiere e più azione». Ed il deputato di Forza Italia Flavio Tosi ha aggiunto: «L'allarme sociale è forte, ma questa amministrazione di sinistra minimizza, tollera, rimane inerte, non sa che fare davanti a una criminalità dilagante. Siamo di fronte a un’incapacità operativa e organizzativa, ma anche a precisi limiti culturali e ideologici. La situazione è completamente sfuggita al controllo».

Polemiche a cui l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi ha replicato così: «L'ottima 10ma posizione della provincia di Verona include un posizionamento medio rispetto all’indicatore di giustizia e sicurezza. Questo dato non deve sorprendere perché spesso, e lo dimostrano i casi di Milano, Firenze, Bologna e altre città, laddove il benessere e i servizi sono di alto livello in una provincia il cui capoluogo è grande città, e Verona lo è senz’altro per i numeri delle presenze sul suo territorio, anche l’attrattività verso la microcriminalità aumenta, oltre che della criminalità organizzata. Avviso Pubblico ha ribadito la necessità a Verona di una sezione della Dia. Se invece consideriamo le province più simili a quella veronese della nostra area, come Brescia e Padova, le rispettive posizioni generali e di giustizia e sicurezza sono in entrambi i casi inferiori alla nostra. Il lavoro da fare è molto ma Verona ha gli anticorpi e gli strumenti per farlo, tuttavia essendo una città molto complessa deve essere dotata di strumenti all’altezza dei suoi numeri».