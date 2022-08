Spiagge al top dopo il maltempo e buona qualità delle acque del Garda, Bendinelli: «Frutto di un lavoro capillare»

Conclusa la fase di maltempo è scattato il pronto intervento per la manutenzione delle spiagge. E dopo la promozione delle acque da parte di Legambiente, Bendinelli rivendica il lavoro fatto: «Abbiamo investito tanto e i risultati si vedono. Spero si parli delle buone notizie con la stessa enfasi con cui si è attaccato il Garda per il problema legato alla siccità»

La scorsa settimana ci sono stati tre giorni ininterrotti di pioggia sul lago di Garda, con una quantità di acqua pari al cinquanta per cento di tutta quella caduta nel 2021. Facile immaginare come questo abbia creato dei disagi. Disagi che si sarebbero visiti anche sulle spiagge se non ci fosse stato il pronto intervento dell’amministrazione: «Siamo intervenuti subito e in modo massivo per rimettere le spiagge a nuovo non appena le condizioni ce l’hanno permesso», spiega il sindaco di Garda Davide Bendinelli: «Dopo il maltempo le spiagge sono tornate nella loro forma migliore».

Al di là degli episodi singoli di maltempo, la manutenzione delle spiagge è un’attività costante per l’amministrazione di Garda: «Da tempo abbiamo scelto di investire sulla riqualificazione senza inserire elementi che ne potessero deteriorare lo stato naturale, l’ecosistema. - spiega Bendinelli - Questo impone grandi sforzi da parte nostra perché gli interventi, per questo motivo, sono necessariamente più frequenti e più onerosi».

Per dirla in altri termini, la presenza di operatori e ditte specializzate sulle spiagge, al di là del maltempo, è praticamente costante. A questo aspetto si aggiungono i recenti dati arrivati dalla Goletta dei Laghi 2022 di Legambiente. Un report in base al quale, sottolinea una nota del Comune di Garda, «il 33% delle acque costiere e dei laghi è risultato “inquinato e fortemente inquinato” mentre quelle della sponda veronese del Garda hanno passato brillantemente l’esame». Di più, «la loro qualità è risultata addirittura superiore a quella dell’anno passato».

«È un motivo di grande soddisfazione perché tutte le amministrazioni del Lago insieme ad Ags stanno investendo per dare garanzie rispetto alla qualità delle acque. - dice il sindaco Bendinelli - Non sono tanto gli affluenti quanto gli scarichi realizzati probabilmente sessanta, settant’anni fa e che non sono ancora stati sistemati. Abbiamo lavorato, investito, fatto analisi e individuato i punti da cui proviene l’inquinamento. Lavoro che non è affatto semplice perché si tratta spesso di micropunti, di qualche singolo allaccio alla rete che crea disagi. Abbiamo dovuto fare analisi a micro affluenti del Lago di Garda -prosegue Bendinelli - a torrenti, rigagnoli, fiumiciattoli. Lo abbiamo fatto capillarmente e i risultati si sono visti».

Un risultato di cui l’amministrazione va «molto fiera». Anche perché, va da sé che la siccità pesante di quest’estate avrebbe potuto mettere a dura prova non solo il livello delle acque, ma pure la loro qualità: «È doveroso ricordare che è molto più facile registrare un livello di inquinamento maggiore durante i periodi di siccità. - spiega Bendinelli - Emergono dalle piante tantissimi batteri che viceversa sarebbero stati trattenuti. Le piante hanno effetti depurativi, trattengono lo sporco. Cosa che con l’emersione non hanno potuto fare».

Per tutti questi motivi il sindaco Bendinelli si vuole togliere un sassolino dalla scarpa: «Quest’anno - ricorda il sindaco di Garda Davide Bendinelli - siamo stati vittime di attacchi mediatici da parte di giornali tedeschi e non solo. Si è voluto dipingere il Garda, per qualche motivo che non conosco, come un lago "finito" a causa della siccità. E la cosa non era assolutamente reale. Anche negli ultimi giorni ci sono state situazioni utilizzate strumentalmente. Il fatto che un ragazzo abbia deciso di tuffarsi da un pontile privato dove l’acqua è bassa, e dove l’acqua è bassa sempre, anche in periodi non di siccità, non è un problema legato alle condizioni climatiche. È un problema di superficialità e di disattenzione».

Di qui l'auspicio del primo cittadino del Comune di Garda: «Spero adesso che si parli di queste buone notizie. Delle condizioni delle nostre spiagge e della qualità delle nostre acque. Spero che i media diano loro la stessa enfasi di quanta ne abbiano data ai problemi, veri e presunti, legati alla siccità».