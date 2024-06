Hotel di lusso in centro, Cariverona: «Agito nel segno di legalità e trasparenza»

Una sentenza del Tar ed il successivo ricorso hanno riacceso il dibattito sul progetto di riqualificazione immobiliare del cosiddetto "Quadrilatero", nel centro storico di Verona. E Fondazione Cariverona è pronta non solo a difendere il progetto ma anche a difendersi da accuse a suo giudizio inaccettabili.

Il progetto in questione è quello autorizzato dalla precedente amministrazione comunale e prevede la realizzazione di un albergo a 5 stelle nel palazzo che fu sede dell'Unicredit in Via Garibaldi. Contro tale trasformazione si sono rivolti al Tar un gruppo di sette albergatori, le cui istanze sono state però respinte dai giudici. Il gruppo ha quindi presentato ricorso al Consiglio di Stato, ma Fondazione Cariverona è sicura di ottenere ragione anche in questo secondo grado di giudizio.

Le contestazioni, però, non si sono limitate alle aule di tribunale ed hanno animato il dibattito pubblico tra favorevoli e contrari al nuovo albergo. Un dibattito in cui era già intervenuto l'osservatorio Veronapolis, che aveva accusato Fondazione Cariverona di «lucrare penalizzando la collettività». Inoltre, Veronapolis aveva anche insinuato la presenza di una certa sudditanza del Comune di Verona nei confronti della Fondazione. E a queste accuse si sono aggiunte quelle sull'utilizzo dello "Sblocca-Italia" che ha aperto una deroga alla creazione del nuovo hotel di lusso in centro.

Accuse che Fondazione Cariverona rispedisce ai mittenti, lamentando un'«arbitrarietà di argomenti e toni» e «giudizi infondati e non accettabili» sul proprio operato. A tutti, Fondazione Cariverona ha ribadito i due cardini del suo agire: «legalità e trasparenza». E in attesa della sentenza del Consiglio di Stato, Cariverona «si riserva ogni azione a tutela della Fondazione e dell'onorabilità dei suoi amministratori».