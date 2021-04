Punti vaccinazioni anti Covid a Verona: aperti il nuovo ingresso in fiera e la Caserma Duca

È stato aperto mercoledì mattina il nuovo ingresso pedonale "Re Teodorico" al Centro di Vaccinazione di Popolazione in Fiera, su viale dell'Industria a Verona. Un accesso completamente pedonale, più funzionale e in grado di consentire un afflusso maggiore, soprattutto in vista di una vaccinazione su larga scala. Per chi arriva in auto, infatti, è disponibile il parcheggio "Re Teodorico", con ben 1200 posti, mentre l’attraversamento pedonale è stato interdetto al traffico e una tettoia collega direttamente il padiglione 10, garantendo il massimo confort. Un servizio più rapido quindi e comodo per tutti.

L’ingresso utilizzato fino a martedì, ossia quello dalla porta E su via Belgio, rimarrà a disposizione per coloro che dovranno effettuare i tamponi.

Il punto vaccinazioni della Fiera si avvale del contributo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, con 12 medici presenti ad ogni turno e altrettanti infermieri. Garantiscono poi la funzionalità del servizio 23 volontari e 7 uomini dell’Esercito, oltre agli agenti della Polizia locale e alla Protezione civile: una squadra che consente in questo momento la somministrazione di circa 3.200 dosi al giorno.

La mattina del 7 aprile, poco dopo l’apertura, erano presenti in fiera il sindaco Federico Sboarina e il dottor Francesco Marchiori dell’Aoui. Sul posto anche il comandante della Polizia locale Luigi Altamura.

«Con questa implementazione dell’hub della fiera siamo pronti ad accogliere numeri importanti, in vista di una vaccinazione sempre più di massa – ha detto il sindaco -. Grazie al nuovo percorso pedonale e alle centinaia di volontari che supporteranno il lavoro del personale medico, tutto sarà molto più veloce ed efficiente. Ora speriamo che arrivino presto i vaccini. Noi intanto ci siamo preparati al meglio, investendo tutte le forze possibili per dare ai cittadini tutte le comodità necessarie».

«Siamo impegnati in questo punto vaccinazioni, così consentiamo all’Ulss9 di liberare risorse da utilizzare in altre postazioni, per incrementare anche in provincia la somministrazione – ha detto Marchiori -. Qui in fiera siamo in grado di arrivare fino a 3.200 dosi giornaliere, ma speriamo di poter arrivare a pieno regime con le dosi a disposizione. Grazie alla nuova logistica, non avremo problemi quando potremo accogliere un numero maggiore di persone».

Il sindaco si è poi spostato al nuovo punto vaccinazioni aperto sempre mercoledì mattina alla Caserma Duca di Montorio. La postazione è gestita dall’Ulss9 insieme alla Croce Verde, con il supporto di una cinquantina di militari dell’Esercito formati per la campagna vaccinale e numerosi volontari delle associazioni scaligere. Erano presenti anche il direttore generale dell’Ulss9 Pietro Girardi, il presidente della Croce Verde Romano Michele e il comandante dell’85° Reggimento Addestramento Volontari “Verona” Christian Ingala.

«Con questa nuova postazione nell’est veronese innanzitutto aumentiamo la capacità di vaccinazione e poi andiamo incontro alle esigenze dei cittadini – ha aggiunto Sboarina -. Dal punto di vista logistico, grazie alla vicinanza della tangenziale, per molti veronesi sarà più comodo prenotarsi a Montorio senza dover attraversare la città. I vaccini sono l’unico modo di uscire da questa situazione e tornare alla normalità, ecco perché speriamo di accelerare presto, aprendo anche il servizio drive-in, non appena sarà possibile».

«Stiamo incrementando le postazioni per le vaccinazioni, sia a Verona che in provincia, dove sono già operativi anche alcuni medici di medicina generale - ha detto Girardi -. La campagna vaccinale prosegue, con il mese di maggio puntiamo a dare una brusca accelerata e superare le 5 mila dosi somministrate al giorno. Un lavoro sempre più capillare sul territorio. E un servizio sempre più efficiente per andare incontro soprattutto alle esigenze della popolazione anziana e fragile».

«Oggi sono 400 le dosi che verranno somministrate all’interno della Caserma – ha concluso Michele -, ma l’obiettivo è di arrivare a più di 600 al giorno. Il punto vaccinazioni, al quale si accede da via Banchette, è aperto dalle 9 alle 20 e, per turno, sono presenti 4 infermieri e 4 operatori sanitari, oltre a un medico».