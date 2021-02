Per i camionisti diretti al Brennero attivato punto tamponi a Veronamercato

A disposizione c'è un'ambulanza, con gazebo e tavolo per il ricevimento degli utenti che necessitano del test rapido per passare il confine con l'Austria

È stato inaugurato ieri, 24 febbraio, all'interno di Veronamercato, il Covid Point che garantirà test a tampone per tutti gli autotrasportatori diretti al Brennero. Dal 15 febbraio, infatti, l'Austria ha istituito al confine un blocco del transito dei veicoli provenienti dall’Italia. Possono passare solo i viaggiatori che nelle 48 ore antecedenti al controllo hanno eseguito un test che certifichi la negatività al coronavirus. Un blocco che ha causato disagi, in particolare sull'autostrada A22 che collega Modena al Brennero e che passa per la provincia di Verona.

Per aiutare i camionisti, Consorzio Zai, Veronamercato, e Federazione Autotrasportatori Italiani (Fai) di Verona hanno agito tempestivamente per creare questo punto tamponi nel centro ingressi di Veronamercato. A disposizione c'è un'ambulanza, con gazebo e tavolo per il ricevimento degli utenti che necessitano di tampone rapido. Dopo circa 15 minuti dall'esecuzione del test, poi, un infermiere rilascerà una certificazione europea, che potrà essere mostrata al Brennero per passare il confine con l'Austria. Un servizio erogato a prezzo agevolato e per maggiore sicurezza l'area verrà attrezzata con servizi igienici per dare ristoro agli autotrasportatori.

«Verona è un sistema che funziona perché, soprattutto nell’emergenza, ha dimostrato di saper far squadra - ha commentato durante l'inaugurazione il sindaco di Verona Federico Sboarina - Nell'ultimo anno è stata attivata una rete tra istituzioni in grado di dare risposte immediate e concrete alle esigenze del territorio. E questa ne è l’ennesima prova. Oggi, dopo 12 mesi di pandemia, di sacrifici e restrizioni, è quanto mai necessario sfruttare questa sinergia per accelerare il processo di ripresa dell'intero tessuto economico scaligero. Ecco perché siamo orgogliosi di dare avvio a questo nuovo servizio per gli autotrasportatori diretti al Brennero, organizzato in pochi giorni, nonostante la complessità del periodo».